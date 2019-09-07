12 Dev Adam Karadağ'la karşı karşıya geliyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde bugün Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 14.30'da NTV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını bugün Karadağ ile oynayacak. Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak. İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını bugün TSİ 14.30'da F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile yapacak. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadele NTV'den naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak. Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti. NTV

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