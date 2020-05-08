12 Haziran erken 26’sında başlasın

TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararına tepkiler devam ediyor. Yorumcu Rıdvan Dilmen, “Bir önerim olacak, 12 değil de 26'sında başlanabilir. Niye? Oyuncuların karantinadan çıkmak için daha 10 günleri var. Bu 2 haftalık sürede de oyuncuları mental psikoloji ile hazırlamak lâzım” dedi.

TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma hazırlığı sürerken yaşanan tartışmaların da ardı arkası kesilmiyor. NTV’de kararı değerlendiren yorumcuRıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının 'rezalet' olduğunu söyledi. Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şöyle: “Kulüpler Birliği ile telekonferans yapmıştı Nihat bey, o gün de 12 Haziran'da seyircisiz denmişti, aradan 15 gün geçti, yine bu tür bir açıklama geldi. TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum açıkçası. TFF özerktir, başkanı önemli bir mevkidedir. TFF'nin önemli bir özelliği var, çok değerli doktorları var. 15 tane profesör, doçent. Dışarıdan da enfeksiyon ile ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar, 35 sayfalık bir protokol ortaya çıktı. Nihat bey Sağlık Bakanımız ile görüştü, raporu sundu, akşam sayın Fahrettin Koca, oynansın ya da oynanmasın diye bir şey konuşmadık dedi. Şimdi ne oldu? Nihat bey gitti, 35 sayfalık raporumuz var, buyurun sayın bakan dedi. Ama kulüpler oynamak istiyor ya da istemiyor demedi. Sağlık Bakanlığı da, sizin sağlık kurulunun raporu bu, değerlendireceğiz dedi. Televizyonlarda ve gazetelerde bir tane yönetici, başkan, teknik direktör veya oyuncuda oynamak istiyoruz diyen duydunuz mu?

AMATÖRLERİ SAKIN OYNATMAYIN

Ben oynanmasın diyen bir insan değilm, benim böyle bir yetkim de yok, ortadayım. Hakikaten ortadayım. Ama basın toplantısında asla katılmadığım bir konu var. Amatör kümeler, BAL ligi, 3. Lig, 2. Lig diyor. Süper Lig ve 1. Lig'i hadi kontrol edebilirsiniz ama amatörleri, BAL Ligi'ni... Amatör bu çocuklar, binlerce amatör takım var. Köyde, ilçede, Anadolu'da... Oynatmayın kardeşim, kazandıkları 3-5 parayı bütçenizden verirsiniz, kapatırsınız onu da. Amatör oyuncular, BAL Ligi oynatmanın anlamını ben anlamış değilim.

BU İŞİ KAOSA GÖTÜRMEYİN

Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamanın özeti, rezalet. Amatörlerimizin, BAL'daki çocukların ne suçu var. Onları dillendirmeyin, hatta hemen karar verin, size ekonomik destek vermeye çalışacağız deyin. Rıza hoca, oynamak istemediğini beyan etti. Başkan oynamak istiyor dedi bana, ne yapacağız şimdi? Galatasaray gruplar halinde 28 Nisan'dan beri çalışıyor, Bir önerim olacak, 12 değil de 26'sında başlanabilir. Niye? Oyuncuların karantinadan çıkmak için daha 10 günleri var. Bu 2 haftalık sürede de oyuncuları maçları oynayacak mental psikoloji ile hazırlamak lazım. 2 hafta, 2 haftadır, oyuncular tedirgin. Burada süre de kazanmış olursunuz. Bu işi kaosa götürüyorlar, çok da sıkıntı oluyor.