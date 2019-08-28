"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

134 yıllık kulüp İngiltere futbol liginden ihraç edildi

28 Ağustos 2019, Çarşamba 16:27
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Bury, borçlarını ödeyememesi gerekçesiyle İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edildi

İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi, finansal sıkıntılar yaşayan ülkenin en köklü kulüplerinden Bury'yi ligden ihraç etme kararı aldı.

EFL'den yapılan açıklamada, Bury'nin, kendisine verilen süre içinde maddi yönden yeterli kaynağı sağlayamaması ve borçlarını ödeyememesi gerekçesiyle İngiltere Futbol Ligi'nden (3. Lig) ihraç edildiği belirtildi.

1885 yılında kurulan Bury Kulübünün ihraç edilmesinin ardından bu sezon ligdeki takım sayısı 23'e düştü.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Bury Kulübü Başkanı Steve Dale, "Bu, lig tarihinin en karanlık günlerinden biri. Bu durumun Bury futbolcuları, teknik heyet, taraftarlar ve camiada hayal kırıklığı ve yıkıma neden olmasını anlayabiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihinde İngiltere Federasyon Kupası'nı iki kez müzesine götüren 134 yıllık İngiliz kulübü, 4 bin 852 maçla İngiltere liglerinde en çok karşılaşmaya çıkan 6. kulüp konumunda bulunuyor.

Etiketler: İngiltere, lig, Bury
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'da 8 Ağustos'taki nükleer patlama reaktör kaynaklı mı?

    Barselona'da 'yankesicilik' alarmı!

    'Mutlu şehir' bu yıl üzüldü

    Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor: Antalya ve Muğla'daki yangınlarda son durum?

    Stromboli Yanardağı, Sicilya Adası'nı alarma geçirdi

    Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazıya başlandı

    Johnson anlaşmasız Brexit için parlamentoyu tatile çıkarmak istiyor

    AB'den İngiltere'ye Brexit baskısı

    Lavrov: ABD ve müttefikleri IŞİD ile ilgili çifte standart uyguluyor

    İsveç'te İslâm karşıtlığı yapan milletvekili partisinden ihraç edildi

    Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

    Şule Yüksel Şenler vefat etti

    Harvard Üniversitesi'ni kazanan Filistinli öğrenci ABD'ye alınmadı

    RTÜK dizi ve film yapımcılarıyla şiddet sahnelerini görüşecek

    Ruhani'den eleştirilere cevap: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız

    'Doğru şekilde tüketilen armut zayıflamaya yardımcı oluyor'

    ASELSAN'ın ürettiği hava telsizleri Hava Kuvvetlerinin kullanımında

    Suriye'nin kuzeyinde terör şebekelerine operasyon

    Oruç Reis de Akdeniz'e doğru yola çıktı

    'Siber saldırılar NATO'nun 5'inci maddesini tetikleyebilir'

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Süleyman KÖSMENE

    Osmanlı padişahları neden hacca gitmediler?
    Faruk ÇAKIR

    Üniversitelerdeki vahim tablo
    Cevher İLHAN

    “Terör örgütüyle dirsek teması”!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir muhabbet düğümü
    Genel

    Şule Yüksel Şenler vefat etti
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın ruhunu inbisat ettiren ibadettir
    Mustafa ORAL

    Aşkın harıyla yanan Hüseyin Musan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.