UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımların Avrupa futbolunun en büyüğü olabilmek için çıkacağı 60 günlük nefes kesecek maraton yarın başlıyor.

2004-05 sezonu. İstanbul Olimpiyat Stadı, "Devler Ligi"nin en unutulmaz finallerinden birine ev sahipliği yaptı ve Liverpool, 3-0 geriden gelerek futbol şölenine dönüştürdüğü tarihi maçı Milan karşısında penaltılarla 3-2 kazandı.

Sonrasında silinmez izler bırakacakları Avrupa futbol sahnesine o yıllarda yavaş yavaş çıkmaya başlayan 17 yaşındaki Messi ile 20 yaşındaki Ronaldo, Barcelona'nın Chelsea'ye, Manchester United'ın da Milan'a son 16 turunda elenmesiyle çeyrek finali göremedi.

Devler Ligi'nde final 18 yıl sonra yine İstanbul'da. Eski takımı Manchester United'da umduğunu bulamayan ve sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden Ronaldo ile Bayern Münih engelini aşamayan Paris Saint-Germainli Messi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2005'ten bu yana üçüncü kez sahne almayacak.

Bu senaryo futbolseverlere yine unutulmaz bir final vaat eder mi bilinmez ama takımlara bakıldığında son yılların en çekişmeli tur mücadeleleri futbolseverlere göz kırpıyor.

Ancelotti ve Chelsea, İstanbul'da ikinci finalin peşinde

Kupanın son şampiyonu Real Madrid'in Chelsea ile eşleşmesi, İspanyol ekibinin toplamda 5-4 kazanmak için uzatmalara ihtiyaç duyduğu geçen yılki çeyrek finalin tekrarı niteliğinde.

Turnuvayı oyuncu olarak iki, teknik adam olarak da dört kez kazanan İtalyan Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, ilk maçta çarşamba günü Chelsea'yi ağırlayacak. 18 Nisan Salı günü oynanacak rövanşta ise Alman stoper Antonio Rüdiger, Londra ekibinden ayrıldıktan sonra ilk kez Stamford Bridge'e dönecek.

Sezon başında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan teknik direktörü Thomas Tuchel'i kovan Chelsea, proje takımı olma iddiasıyla 5 yıllık imza attırdığı İngiliz Graham Potter'ın da 7 ay sonra işine son vererek eski futbolcusu ve teknik direktörü Frank Lampard'ı sezon sonuna kadar göreve getirdi.

İki takımdan biri finale kadar gitmesi durumunda Chelsea ve Ancelotti, İstanbul'da ikinci kez kupa heyecanı yaşayacak. Chelsea, 2019'da UEFA Süper Kupa, Ancelotti de Milan'ın başında Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da oynamış, iki maçı da penaltılarla Liverpool kazanmıştı.

Guardiola için uzun bekleyişe son vermek kolay olmayacak

2011'de Barcelona ile ikinci kez kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bu yana kupayı kaldıramayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, hem takımının hem kendisinin uzun bekleyişine son vermek için önce eski takımı Bayern Münih'i elemek zorunda.

52 yaşındaki Guardiola, Münih'te geçirdiği üç yıl boyunca (2013-2016) 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, birer kez Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih'le ayrılışının ardından ilk kez karşılaşacak Guardiola, yarı final biletini alırsa Lampard yönetimindeki Chelsea ya da kupayı 14 kez müzesine götüren Real Madrid ile eşleşecek.

Manchester City ve Real Madrid geçen yıl yarı finalde eşleşmiş, İspanyol ekibi uzatmalarda attığı golle finale çıkmıştı.

Bayern Münih, Chelsea gibi çeyrek final öncesi teknik direktör değişikliğine giden iki takımdan biri. Takımın performansından memnun olmayan ve Julian Nagelsmann ile yollarını ayıran Bavyera temsilcisi, sezon başında Chelsea'den kovulan Thomas Tuchel ile anlaştı.

2020'de Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, bir yıl sonra Chelsea ile kupayı kaldırmayı başarmıştı.

Bu eşleşmeyle Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan Leroy Sane ile kiralanan Joao Cancelo, yarınki maçta Etihad Stadı'na dönecek.

3 İtalyan takımına karşı Portekiz'den Benfica

Kura, finalde Juventus'un Real Madrid'e yenildiği 2017'den bu yana ilk kez bir İtalyan kulübünün ya da Jose Mourinho yönetimindeki Porto'nun Monaco'yu yendiği 2004'ten bu yana ilk kez bir Portekiz takımının yer alabileceği anlamına geliyor. Serie A'nın açık ara lideri Napoli ile Milan, Inter ile de Benfica yarı finale çıkmak için tur arayacak.

Avrupa'nın önde gelen beş liginde maç başına en yüksek puan oranına sahip Napoli, Victor Osimhen, Giovanni Simeone, Khvicha Kvaratskhelia ve Piotr Zielinski gibi gol ayaklarıyla rakiplerini korkuturken, bu futbolcuların dördünün de 4'er gol atarak tehdidi yayması İtalyan ekibini daha da tehlikeli hale getiriyor.

Milan, son sekize kalan takımlar arasında en az pas deneyen ve paslarının büyük bölümünü uzun oynayan bir takım. İki takımın ligde nisan başında oynadığı maçı deplasmanda 4-0 kazanan Milan, eşleşmenin zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisi Porto mağlubiyetiyle bozulan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin en skorer ikinci takımı.

Portekiz temsilcisinin yarın sahasında ağırlayacağı Inter, deplasman performansı en zayıf takım olarak dikkat çekerken, son sekizdeki ekipler arasında bu tura kadar en düşük (+4) gol averajını elde etti. Buna karşın kaleci Andre Onana'nın yüzde 80'e yakın kurtarış yüzdesiyle formda bir sezon geçirmesi Inter için avantaj.

İstanbul'da yeni şampiyon çıkabilir

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 23. farklı şampiyonu çıkarabilir. En son Chelsea'nin 2012 yılında turnuvanın yeni şampiyonu olduğu turnuvada Napoli ve Manchester City, tarihlerinin ilk kupasını kovalıyor.

Son sekize kalan takımlardan Real Madrid 14, Milan 7, Bayern Münih 6, Inter 3, Benfica ve Chelsea 2'şer kez şampiyon oldu.

Çeyrek finalin "en"leri

Çeyrek finalde en fazla forma giyen oyuncu: 23 maç, Lionel Messi

Çeyrek finallerde en fazla gol atan futbolcu: 25 gol, Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

Bir çeyrek final maçında en fazla gol atan futbolcu: 4 gol, Lionel Messi (Barcelona-Arsenal, 2010)

Bir çeyrek final eşleşmesinde en fazla gol atan futbolcu: 5 gol, Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Bayern Münih, 2016/17)

En çok hangi kulüp çeyrek finale ulaştı: 38 kez, Real Madrid

En çok hangi kulüp art arda çeyrek finale kaldı: 13 kez Barcelona (2007/08–2019/20)

En çok hangi kulüp çeyrek final eşleşmelerinden turla ayrıldı: 31 kez, Real Madrid

Çeyrek finalde en çok hangi kulüp gol attı: 146 gol, Real Madrid

En farklı çeyrek final galibiyeti: 8-0, Real Madrid-Sevilla (1957/58)

Çeyrek finalde gol atan en genç futbolcu: 17 yaş 217 gün, Bojan Krkic (Schalke 0-1 Barcelona)

En çok hangi ülkenin takımları çeyrek finalde oynadı: İspanya (Real Madrid 38, Barcelona 22, Atletico 11, Valencia 4, Deportivo 3, Villarreal 3, Sevilla 2, Athletic Club 1, Malaga 1, Real Sociedad 1).