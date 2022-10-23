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24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

2 kırmızı kartlı maçta Galatasaray ile Alanyaspor berabere kaldı

23 Ekim 2022, Pazar 22:30
Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor.

7. dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Runarsson topu üstten kornere çeldi.

11. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Oliveira'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi, sağ ayağının dışıyla savunmanın arkasına kaçan Mertens'i gördü. Bu futbolcu, kale sahası önünde gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

17. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Mertens'in vuruşunda top, kaleci Runarsson'da kaldı.

22. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Corendon Alanyaspor ceza sahasında Efkan Bekiroğlu'nun hatalı pasında araya giren Oliveira, topu kafayla Icardi'ye indirdi. Bu futbolcu, kale sahası önünde kontrol ettiği meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

38. dakikada Rashica'nın sağdan attığı uzun pasta ters taraftan ceza sahasına giren Mertens'in yerden vuruşunda, kaleci Runarsson topu yandan kornere attı.

45. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı. 

54. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Oğuz Aydın'ın vuruşunda savunmadaki Dubois'dan sekerek yükseklik kazanan top üst direkten döndü.

59. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Lusamba'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada Leroy Fer'in orta sahada attığı pasta araya giren Icardi, kaleci Runarsson'un önde olduğunu görünce meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Ancak zamanında kalesine dönen Runarsson, etkisiz gelen topu yatarak kontrol etti.

66. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi.

68. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşu kullanan Balkovec, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağındaki direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-1

70. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı. 

76. dakikada Balkovec'in soldan kullandığı kornerde altıpas önünde topla buluşan Leroy Fer'in sert vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi. Dönen topu yeniden kaleye göndermek isteyen Fer'in şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

79. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

90+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Zinedine Ferhat'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Ahmed Hassan, şık bir dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

90+3. dakikada Midtsjö'nün ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emin Bayram'ın karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'dan döndü.

Müsabaka, 2-2 sonuçlandı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 18'e çıkarırken, Corendon Alanyaspor ise puanını 13 yaptı.

Son 3 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyete ulaşamadı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10. haftada ise konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildi.

Galatasaray, bu hafta da Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 maçında sadece 2 puan toplayabildi.

Boey ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, maçın 31. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, hızlı gelişen Corendon Alanyaspor atağında Daniel Candeias ile orta sahada girdiği mücadelede bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Boey'i doğrudan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

Hakem Ali Palabıyık, maçın 90+4. dakikasında ise Efecan Karaca'ya yaptığı faul sonrası Abdülkerim Bardakcı'yı da direkt kırmızı kartla oyundan attı.

Abdülkerim Bardakcı, Gaziapten FK maçından sonra bu sezonki ikinci kırmızı kartını Corendon Alanyaspor karşısında gördü.

Mertens ve Icardi'nin ilk golleri

Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens ve Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini attı.

Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna dahil ettiği Mertens ve Icardi, resmi maçlardaki ilk gollerini Corendon Alanyaspor maçında kaydetti.

Ali Palabıyık'a tepki

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kararlarını beğenmedikleri hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

Taraftarlar, özellikle ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ali Palabıyık'ı ıslıklayarak protesto etti. Tepkiler nedeniyle bir süre saha içinde bekleyen Palabıyık ve yardımcıları, güvenlik görevlileri eşliğinde soyunma odasına gitti. Bu sırada sahaya bazı yabancı maddeler atıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın sonunda da hakem Ali Palabıyık aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu.

Öte yandan, karşılaşmayı 45 bin 34 biletli taraftarın takip ettiği açıklandı.

 

AA

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