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12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

2. transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu

12 Ocak 2023, Perşembe
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Süper Lig Takımlar     Takım Harcama Limiti (TL)     %40 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti (TL)

1.Trabzonspor                       744.527.045                                          1.042.337.863

2.Fenerbahçe                       1.134.152.391                                        1.587.813.348

3.Arabam.com Konyaspor      206.164.520                                          288.630.328

4.Medipol Başakşehir             286.872.606                                          401.621.648

5.Corendon Alanyaspor         185.810.956                                           260.135.339

6.Beşiktaş                              700.774.651                                            981.084.511

7.Fraport TAV Antalyaspor     198.447.905                                           277.827.066

8.Vavacars Fatih Karagümrük 133.307.309                                          186.630.232

9.Adana Demirspor                  287.558.866                                          402.582.412

10.Demir Grup Sivasspor         269.432.666                                          377.205.732

11.Kasımpaşa                           171.317.390                                          239.844.346

12.Atakaş Hatayspor                 180.937.033                                          253.311.846

13.Galatasaray                         1.104.157.487                                     1.545.820.482

14.Yukatel Kayserispor             136.325.484                                          190.855.678

15.Gaziantep FK                        267.841.294                                        374.977.812

16.Giresunspor                          202.431.404                                         283.403.965

17.MKE Ankaragücü                  236.048.959                                         330.468.543

18. Ümraniyespor                       186.694.743                                        261.372.640

19.İstanbulspor                           195.247.056                                         273.345.878

Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

AA

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