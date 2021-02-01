23. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasında Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: 16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa 19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat 19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler 3 Şubat Çarşamba: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan 16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy 4 Şubat Perşembe: 16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman 19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu AA

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