25. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ocak Cuma: 20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler 7 Ocak Cumartesi: 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır 17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya 17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık 20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük 8 Ocak Pazar: 13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek 16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan 19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Mete Kalkavan 9 Ocak Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler AA

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