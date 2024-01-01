4 milyon dolar alacaklardı

Rıdvan Dilmen, Erdoğan’a neden Süper Kupa’nın yurt dışından oynandığını sorduğunu anlattı.

Oyuna gelmeyelim

Kurallara uyulmadı

Dedi ki, ‘Kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan şu kadar alacak, kaybeden bu kadar alacak.’ Teklifi TFF Başkanımız, Ali Bey ve Dursun Bey’e iletiyor. Onlar da kabul ediyorlar” ifadelerini kullandı. Eski futbolcu ve yorumcu Dilmen, Süper Kupa finali oynanmadan önce TFF Başkanı Büyükekşi’ye, 100. yılda neden Türkiye’de oynanmadığını sorduğunu söyledi. Erdoğan ile de Süper Kupa maçının Riyad’da oynanması hakkında konuşan Dilmen, Erdoğan’ın da Büyükekşi’ye niye Riyad’da oynayacaklarını ve kulüplerin bu karara ne dediğini sorduğunu, Büyükekşi’nin yanıtları üzerine onay verdiğini anlattı. Dilmen, “Dedim ki, ‘Nereden çıktı bu Suudi Arabistan’da maç oynamak. Kaldı ki çok tartışılıyorsunuz. Taraftar grupları ve bütün medya burada oynanmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla böyle bir konuyu konuştunuz mu?’ Dedi ki, ‘Kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan şu kadar alacak, kaybeden bu kadar alacak.’ Teklifi TFF Başkanımız, Ali Bey ve Dursun Bey’e iletiyor. Onlar da kabul ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi