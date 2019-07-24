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25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

4 Türk hakeme görev

24 Temmuz 2019, Çarşamba 23:21
UEFA, FIFA KOKARTLI TÜRK HAKEMLER HÜSEYİN GÖÇEK, METE KALKAVAN, HALİS ÖZKAHYA VE ALİ PALABIYIK’A AVRUPA LİGİ 2. ELEME TURU MAÇINDA GÖREV VERDİ.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek’e UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda görev verdi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hüseyin Göçek, İsveç’in FC Norrköping ile Letonya’nın Liepaja takımları arasında bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.

İsveç’in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu’nda TSİ 21.00’de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.   

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan ise, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Belarus’un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka’nın Esbjerg ekipleri arasında bugün yapılacak maçı yönetecek. Belarus’un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu’nda TSİ 20.00’de başlayacak müsabakada Mete Kalkavan’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. 

Yine FIFA kokartlı Halis Özkahya’ya UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında görev verdi. Halis Özkahya, İsviçre’nin Luzern ile Faroe Adaları’nın KI Klaksvik takımları arasında bugün  oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.

İsviçre’nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadı’nda TSİ 21.15’te başlayacak müsabakada, Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.   

Ayrıca FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Estonya’nın Flora Tallinn ile Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımları arasında bugün oynanacak maçı yönetecek. Estonya’nın başkenti Tallinn’deki Lilleküla Stadyumu’nda TSİ 20.00’de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.   

 

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