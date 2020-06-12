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13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

4 yıl sonra gelen özür

12 Haziran 2020, Cuma 19:00
AMERİKAN FUTBOLU LİGİ NFL ESKİ OYUNCUSU COLİN KAEPERNİCK'İN 2016'DA IRKÇILIK VE POLİS ŞİDDETİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN MİLLİ MARŞ OKUNURKEN AYAKTA DURMAYI REDDETME EYLEMİ 4 YIL SONRA DESTEK BULDU.

NFL YÖNETİCİSİ ROGER GOODELL, “ESKİ OYUNCULARIMIZI DİNLEMEDİĞİMİZ İÇİN HATA YAPTIK, HEPSİNDEN ÖZÜR DİLİYORUZ. ONLARA KONUŞMALARI İÇİN CESARET VERMELİYDİK” DEDİ.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL), ülke genelinde sistematik ırkçılıkla mücadele etmek için 10 yıl içinde 250 milyon dolarlık fon oluşturulacağını duyurdu. Organizasyondan yapılan açıklamada, eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in 2016'daki eyleminin ardından ligde sosyal adalet programının yürürlüğe girdiği ve 32 takımın ortaklaşa çalışmasıyla alınan kararla, ülke genelinde ırkçılıkla mücadele için 10 yıl içinde 250 milyon dolarlık fon oluşturulmasına karar verildiği belirtildi. Söz konusu kaynak, ABD'de siyahilere karşı yapılan ırkçı eylemlerle mücadele etmek ve ülke genelinde adalette eşitlik, emniyet, ekonomi ve eğitim reformlarına destek vermek amaçlarıyla kullanılacak.

Colin Kaepernick, ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koymuş ve o dönem bu eylemi nedeniyle NFL yönetiminden gereken desteği görmemişti. Eyleminin ardından hiçbir takım onunla çalışmak istememiş ve mesleğinden erken emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı. Yüzde 70'i siyahi sporculardan oluşan NFL'nin yöneticilerinden Roger Goodell, geçen hafta yayınladığı videoda, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek verdiklerini söylemişti. Açıklamasında, Kaepernick'in adını vermeden, "Eski oyuncularımızı dinlemediğimiz için hata yaptık, hepsinden özür diliyoruz. Onlara konuşmaları için cesaret vermeliydik." ifadelerini kullanmıştı.

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