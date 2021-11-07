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43. İstanbul Maratonu sona erdi

07 Kasım 2021, Pazar 14:38
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirildi.

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

Toplamda 40 bin kişinin koşacağı organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor. Bu iki kategorideki koşu, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

 

Victor Kiplangat kazandı

43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Ugandalı atlet Victor Kiplangat, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kiplangat, böylece kariyerindeki ilk maraton birinciliğini elde etti.

Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 23 saniyelik süresiyle ikinci, Ugandalı Solomon Mutai ise 2 saat 10 dakika 25 saniye ile üçüncü oldu. 

Kenyalı atlet Sheila Jerotich, 2 saat 24 dakika 15 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti.

Kenyalı atlet Jackline Chepngeno, 2 saat 24 dakika 21 saniyelik süresiyle ikinci, Etiyopyalı Ayantu Abdi ise 2 saat 24 dakika 45 saniye ile üçüncü oldu.

Yollar kapatıldı

43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

Ödüller

43. İstanbul Maratonu'nu erkekler ve kadınlarda birinci tamamlayanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinciliği elde edenler 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

AA

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