7 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçı, misafir ekibin 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk Yarı

3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.

18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Morte'nin ortasına Gökhan Sazdağı'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruş sonrası İsmail Yüksel'in penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, top direğin yanından az farklı auta gitti.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2.

45+4'de Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Topu önünde bulanan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

50. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla soldan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen top ceza sahasındaki Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

56. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kemen'in ceza sahasına ortasında top Djiku'nun eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Thiam'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarla buluştu: 2-3.

74. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3.

79. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Fenerbahçe'nin soldan kullandığı kornerde Djiku'nun kafa ile ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlak, Kayserispor savunmasından döndü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası elle müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi takımını öne geçiren golü attı: 3-4.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: "Zor bir deplasmanı geçtik"

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal, çok önemli bir deplasmandan üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, bu maça gerçekten iyi hazırlandıklarını söyledi.

Kartal, maçın başında 2-0 öne geçtiklerini, savunmada kendi aralarındaki bir anlaşmazlıktan dolayı yedikleri gole rağmen devreye 2-1 üstün girdiklerini ifade etti.

İkinci yarıya yine iyi başladıklarını vurgulayan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarının başında 3-1'i bulduk. 3-1'den sonra gene kolay goller yedik. Biz bu kadar kolay golleri yememeliyiz. Sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takımız. Oyunun sonuna doğru biraz ortam da gerildi. 4-3 kazanmasını bildik, üç puan aldık. Biraz hasarlı oldu bu üç puan. Sonuçta yediğimiz kırmızı kartlar da var. Bu kadar basit kırmızı kart... Ne olduğunu, hakemle oyuncularımız arasında nasıl diyaloglar geçtiğini tam net bilmiyoruz. Bunları oyuncularımızla konuşup, ona göre bir değerlendirme yapacağız. Çok önemli bir deplasmandan üç puan aldık. Kayserispor iyi bir takım. Zor bir deplasmanı da bu şekilde geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Fred'in derbide olmaması tabii ki bizi üzecek"

Bir basın mensubunun, "Fred'in olmaması derbide planlarınızı bozacak mı? İki tane arka arkaya maç var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Kartal, her oyuncunun kendileri için önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Fred'in de değerli oyuncularından bir tanesi olduğunu vurgulayan Kartal, "Olmaması tabii ki bizi üzecek. Sonuçta Fred yoksa, onun yerini dolduracak takım içerisinden başka bir çözüm bulacağız kendimize. Takım içerisinde bakacağız. En iyi şekilde Galatasaray maçına çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kartal, "Bu kadar gol olacağını bekliyor muydunuz?" sorusuna ise "Aslında 2-0'dan sonra maçı 3, 4 yapıp çok rahat bitirebilirdik. Ayrıca 3-1 olduktan sonra da çok rahat maçı kendi elimizde tutup, daha farklı kazanabilirdik. Birazcık oyunun sonuna doğru ortam gerildi. Gerildikten sonra her iki takım da basit hatalar yaptı ve oyun genişledi. Maç bu şekilde bitti." yanıtını verdi.

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: "Mücadele gücümüzü yansıttığımız bir maç oldu

Mondihome Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar, ilk defa sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, zorlu bir müsabaka oynadıklarını, Fenerbahçe'nin sadece puan açısından değil, bir çok parametrede ligde lider olduğunu belirtti.

Her şeye rağmen sahaya kendi kurguladıkları oyunu yansıtmayı başardıklarını dile getiren Uçar, "Buna karşılık amacımız, rakibin pozisyonu, konumu, durumu, kalitesi ne olursa olsun, sahaya kendi kurguladığımız oyunu yansıtmaktı. Maçın özeti, sahaya Fenerbahçe'nin kalitesini yansıttığı, bizim ise mücadele gücümüzü yansıttığımız bir maç oldu." dedi.

Maça baskılı başladıklarını anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Cengiz'den (Ünder) 8. dakikada yediğimiz golle geriye düştük. Ondan sonraki bölümde oyun mantalitemiz değişmedi. Hatta bir tane daha pozisyon verdik ama 15 ile 40. dakikalar arasında daha baskılı olan, pozisyona giren bizdik. Oyun gücünü sahaya daha çok yansıtan tarafın Kayserispor olduğunu düşünüyorum. Ancak 40. dakikada maalesef maçın birçok bölümünde olduğu gibi yaptığımız bir bireysel hatanın bedelini ağır ödedik ve 2-0 geriye düştük. Sonrasında da savunma arkasına atılan topla bulduğumuz golle devreye 2-1 geride girdik. Devreden sonraki planımızda bir değişiklik genel anlamda yoktu. Oyunun başında yediğimiz üçüncü gol bizi çok aşağıya da çekmedi. Hatta bunu oyuncularımızla devre arasında, 'üçüncü golü de yesek biz oyunumuzdan vazgeçmeyeceğiz' şeklinde de konuşmuştuk. Nitekim yine tekrar oyunda kaldık. Gene baskılı, mücadele gücü yüksek oyunumuza devam ettik. Neticesinde 3-2 ve 3-3'ü bulduğumuz bir oyun oldu. Penaltıdan yediğimiz gol oyunu 4-3'e götürdü. Sonrasında çok uğraştık ama başarılı olamadık. Bugün itibarıyla kendi sahamızda ilk yenilgimiz ve üzgünüm."

Son zamanlarda yaşanan hadiselerin futbola zarar verdiğini vurgulayan Uçar, "Oyunun doğasında kazanmak da kaybetmek de var. Bizler profesyoneller olarak her maça anlattığım gibi kazanmak için çıkıyoruz. Kaybetmenin ayıp, kazanmanın zafer olmadığı bir iklime çevirmemiz lazım. Burada başta belki bizler olmak üzere, oyuncular, medya, taraftar, herkese büyük sorumluluk düşüyor. Sağduyulu, sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.