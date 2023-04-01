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2 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

7 gollü maçta Trabzonspor Kayserispor'a mağlup oldu

01 Nisan 2023, Cumartesi 19:00
Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor, Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yendi.

1. dakikada konuk takım ilk atağında golü buldu. Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Emrah Başsan'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1.

3. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Savunmada Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu önüne alarak ceza alanına giren Gomez, yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

20. dakikada Yukatel Kayserispor, tekrar öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın pasında, ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Thiam, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

34. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Markovic'in kafa vuruşunda, yan direkten dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi ancak bu kez de kaleci Bilal Bayazıt, gol izni vermedi.

41. dakikada Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Eren Elmalı'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.

Konuk takım ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarı

48. dakikada Emrah Başsan'ın pasında, ceza alanı içinde Bartha, Mane'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Mensah, kulandığı şık penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu filelere yolladı: 1-3.

50. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e düşürdü. Gomez'in şutunda savunmadan dönen topu yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, filelere gönderdi: 2-3.

53. dakikada Gomez'in pasında, savunmada Kolovetsios, Markovic'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bardhi, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 3-3.

56. dakikada Gomez'in sağdan pasında, arka direkte Markovic'in vuruşunda top üst direkten döndü. Daha sonra uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Yukatel Kayserispor, bir kez daha öne geçti. Mensah, orta alanda Peres'ten kaptığı topu Mane'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-4.

87. dakikada İlhan Parlak'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın şutunda top üsten auta çıktı.

Konuk takım, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor'un teknik direktörü Orhan Ak, aldıkları sonuçtan ötürü çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Böyle bir ramazan gününde taraftarımızı mutlu edemedik. Hiç istemediğimiz bir skor. İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyundu. Beklemediğimiz, hayal kırıklığı yaşadığımız bir ilk yarı oldu." diye konuştu.

Psikolojik kırılmaların hep aleyhlerine geliştiğini anlatan Ak, şunları kaydetti:

"Yediğimiz goller, kaçırdığımız goller rakip lehine oldu. 3-1 geriye düşmemize rağmen oyuncular geriye dönmek için gayret gösterdi. Döndük, 3-3 yaptık, 4-3 de yapabilirdik ama bireysel hata ile 5'e 2 yediğimiz gol ile yine aleyhimize kırılma yaşadık. Doğru savunma yapan oyunu kazanacaktı. 4-3'ten sonra Kayserispor bunu çok iyi yaptı ve başardı. 3 gol bulup, 4 gol yemek sahamızda kabul edilebilir bir şey değil."

Ak, oyuncuların kazanmak ve bulundukları psikolojiden çıkmak için duygusal anlar yaşayabildiğini belirterek, "Kahraman olmaya çalışıyorlar. Kahramanlar takım olduğu zaman ortaya çıkar. Kendi başına bireysel çözmeye çalıştığınız zaman takım olamıyorsunuz, kazanamıyorsunuz. Bu maçın telafisi olabilir. Ligin son finali MKE Ankaragücü maçı. Artık ona konsantre olacağız. Bu defteri kapatıp hatalardan ders çıkarmak ve Avrupa'da olabilmek için yolumuza devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yukatel Kayserispor cephesi

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Bertolacci, Mustafa Pektemek, Campanharo ve Onur Bulut gibi bir arada oynayan 4 oyuncunun takımdan ayrıldığını belirterek, "Ama bizimle kalmak, mücadeleye devam etmek isteyenlerle, 11 kişi kalana kadar devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kayserispor taraftarının izlemek istediği mücadeleyi ortaya koymaya çalıştıklarını aktaran Atan, "Bugün de o günlerden biri oldu. Üç haftadır bu maça çok iyi çalıştık. İlk yarı muazzam işler yaptık. Trabzonspor'un baskı yapmasını engelledik. Oyuncularımız istediğimiz şeyleri yerine getirdi. 3-3'ten sonra türbülansa girdik ama golü bulup savunma hamleleriyle maçı kazanmayı bildik." şeklinde konuştu.

AA

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