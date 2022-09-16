Abdullah Avcı 3 yıl daha Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan sözleşmeyi 3 yıl daha uzattığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Abdullah Avcı ile kulüp arasında olan mevcut sözleşmenin 2022-2023 futbol sezonuna ait mali şartlarının tadil edildiği, sözleşmenin 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022-2023 futbol sezonunda Avcı'ya 25 milyon lira garanti ücret ödeneceği vurgulanarak, "2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda yer alan temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak her halükarda bu artış oranı yüzde 50'den fazla olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.