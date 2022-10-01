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2 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Adana'da golsüz beraberlik

01 Ekim 2022, Cumartesi 22:30
Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mertens'in dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla atağa çıkan Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, son anda araya giren Nelsson ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Ertaç Özbir'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

27. dakikada Emre Akbaba'nın kendi yarı sahasından attığı pasa koşan Onyekuru'dan önce kaleci Muslera ceza sahasına dışına çıkıp kafayla topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği topu Belhanda kafayla ceza sahası içinde Onyekuru'ya indirdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Onyekuru'un vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada Onyekuru'nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru'nun dönen topu bu kez Ndiaye'ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

40. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir yatarak topu çeldi. Adana Demirspor ceza alanı içinde oluşuna karambolde önce Nelsson'un sonra Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşlarda savunma topu uzaklaştırdı.

55. dakikada ceza sahası içinde Gomis'in ortasında savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Dubois'in ceza yayı sağ çaprazdan vuruşunda Gomis'e çarpan top dışarı çıktı.

59. dakikada Mata'nın ceza sahası içinde topa gelişine vuruşunda Svensson'un kafayla müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

62. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışında sağ çaprazdan sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

67. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında savunma araya girerek topu kornere çeldi.

75. dakikada kullanılan kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın arka direkte kafa vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

76. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

78. dakikada Boey'in sağ kanattan orta şut karışımı ortasında Mertens'in kale sahası içinde vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Samet Akaydın'ın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'un sol kanattan yerden ortasında Seferovic'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

AA

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