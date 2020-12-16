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16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Adana Demirspor, Trabzonspor'u eledi

16 Aralık 2020, Çarşamba 23:07
Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda son şampiyon Trabzonspor'u penaltı atışlarıyla eledi.

Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 beraberlikle sona eren maçın penaltı atışlarında kupanın son şampiyonu Trabzonspor'a 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

47. dakikada Adana Demirspor, golu buldu. Semih Güler'in sağdan ortasında, arka direkte Kosecki, topu içeriye çıkardı. Altı pas içinde Yunus Akgün, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

55. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Baker'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, yere çarpan top kaleci Vedat Karakuş'un sağından filelere gitti: 1-1

79. dakikada konuk takım tekrar öne geçti. Dibba'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde son çizgide topu kontrol eden Semih Güler, meşin yuvarlağı Mehmet Akyüz'e çıkardı. Bu futbolcu da yakın mesafeden düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2

90+2. dakikada Trabzonspor, tekrar eşitliği sağladı. Baker'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo, yine kafa vuruşuyla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2

90+6. dakikada Baker'in ceza alanı çizgisi önünde topuk pasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, Chedjou, tarafından düşürülünce maçın hakemi Alper Çetin, penaltı noktasını gösterdi.

90+9. dakikada Baker, kullandığı penaltı atışında kaleci Vedat Karakuş, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çıkarmayı başardı ve maçın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümlerinin de 2-2 beraberlikle sona ermesinin ardından penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları

Penaltı atışlarında Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Gökhan İnler ve Tayyip Talha Sanuç penaltı atışlarını gole çevirdi. Konuk takımda Dibba, penaltıdan yararlanamadı.

Trabzonspor'da ise Marlon, Flavio, Baker penaltı atışlarını golle sonuçlandırırken, Abdulkadir Parmak ve Vitor Hugo penaltı vuruşlarını değerlendiremedi.

Trabzonspor cephesi

Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, kadro mühendisliğiyle ilgili sorunlarının olduğunu söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. İlk yarının 35 dakikasını çöpe attık. Sonra doğru oyunla saha içinde biraz daha rakip kaleye gitmeye başladık. Onda da pasın kalitesi, şiddeti gibi detaylarda sorun yaşadık." dedi.

İkinci yarı itibarıyla zaman zaman geçişlerden verdikleri pozisyonlar sonrasında oyunun içinde devamlı olmaya çalıştıklarını anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Son dakikada geri dönüşle ilgili fırsat geldi ve bunu değerlendiremedik. Kadro mühendisliği ve sakatlıkların alternatifleriyle ilgili sorunlar var. Bugün itibarıyla forvetim ilk kez oynadı ve ilk 45 dakika sonunda tekrar sakatlandı. Bunun alternatifi altyapıdan çıkan bir oyuncumuzdu. Yani arada oyuncu kalitesi, kadro kalitesi ve mühendisliğiyle ilgili sıkıntılı durum var. Buna rağmen çocukların iyi niyetiyle oyun içerisinde yapmaya çalıştıklarıyla kaçırdıkları detaylar var. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü burası Trabzonspor, rekabet ortamı olmalı. Oyuncu kalitesinin daha yüksek rekabet ortamının daha fazla olması lazım. Onun için devre arası veya sezon sonu bu yapılanmayı iyi değerlendirmek lazım."

Eksik oyunculara değinen Avcı, "Bugün Ekuban, Anthony oynamadı. Djaniny daha doğru dürüst forma giymedi. Afobe'nin de performansı inişli çıkışlı. Santrforsuz oynayınca ancak bu kadar olabiliyor. Onun için doğru tespit ve önümüzdeki sezon için doğru organizasyon ile yukarıya doğru daha doğru seyrederiz. Oyun ve oyun organizasyonuyla ilgili kalite noktasında sorun yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dumlupınar: "Oyuncularımı yürekten kutluyorum"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, hak ederek üst tura çıktıklarını belirterek, "Bütün oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bugün oyunda 8 kişi de kalsak fark etmeyecekti. Bu mücadeleyi oyuncularımız gösterdi." diye konuştu.

Trabzonspor'un büyük camia olduğunu, kimseye ihtiyacının bulunmadığını ifade eden Dumlupınar, şunları kaydetti:

"90. dakikada çizgideki frikiği 5 metre içerden attılar golü yedik. Hatalar bizim hatamız. 90+5 gösterildi, 90+7’de penaltı verildi. 8 kişi oynasak bir şey fark etmezdi. İzzet 16 yaşında, oyuna aldık. Onun sayesinde faul oldu, burada golü bulduk. Yediğimiz kırmızı kart hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz kart değil. Daha sonra Mehmet Uslu'yu sol beke almam gerekiyordu. Daha 16 yaşındaki İzzet, 'ağabeylerim benden daha tecrübeli' diyerek formayı ona verme olgunluğunu gösterdi. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Tabii ki Türkiye Kupası çok önemli ama asıl hedefimiz, camiamızın da beklentisi Süper Lig'e yükselmek. Bugün çok önemli rakibi eledik ama yarından itibaren pazartesi günü oynayacağımız lig maçına odaklanacağız."

AA

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