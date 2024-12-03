"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

"Aday olduğumu açıklıyorum"

03 Aralık 2024, Salı 17:00
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel, başkanlığın, tüzük gereği değil camianın desteğiyle olmasının daha doğru olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın daha fazla yıpratılmaması gerektiğini ifade eden Yücel, "Bugün ilk kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı sıfatıyla karşınızdayım. Bu şerefli görevi başkanımız Hasan Arat'ın beklenmedik istifasının ardından tüzüğümüzün gereğini yerine getirerek devraldım. Bu süreçte camiamızın önde gelenleri, efsaneleri, eski başkanları, başkanlık sevdalıları, gazeteciler, yorumcular, sosyal medya fenomenleri, herkes konuştu. Ancak geldiğimiz noktada 121 yıllık çınarımızı artık daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı olmadığını düşünerek son sözü söylemek üzere karşınızdayım. Bu görev, tarif edilemez bir onur ve gurur kaynağı olmakla birlikte aynı ölçüde ağır sorumluluklar içermektedir. Bu görevde bulunmanın yalnızca tüzük gereği bir atamayla değil, büyük camiamızın desteği ve mutabakatıyla mümkün olabileceğine inanıyorum. Beni hep Beşiktaş sevdamdan bildiler demek isterdim ama geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı ne de koltuk sevdalısı olduğumuz. Oysa tek yaptığımız yönetim kurulumuzla, kulüp personelimizle Beşiktaş’ı yalnız bırakmamaktı." değerlendirmelerinde bulundu.

"Aday olduğumu açıklıyorum"

Beşiktaş'ın temiz bir sayfaya ihtiyacı olduğunu aktaran Yücel olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı.

Camianın üzerindeki sis bulutunu dağıtmak istediğini dile getiren Yücel, şöyle devam etti:

"Beşiktaşımızın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Tüm işler masamızda dururken günlük tartışmalarla Beşiktaş'ı geleceğe taşıyamayız. Bu sebeple bugün yönetim kurulumuzu önemli bir gündem maddesiyle toplamak zorunda kaldım. Aldığımız kararın tarihi olduğuna inanıyorum hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 27e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Olağanüstü genel kurulumuz, Beşiktaşımızı yönetecek yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içerisinde toplanacak. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Böylesine köklü bir camianın liderliğini üstlenmenin, büyük Beşiktaş taraftarının ve genel kurul üyelerinin desteğiyle meşruiyet kazanması gerektiği kanaatindeyim. Ben buradayım, olağanüstü kongrede aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bu süreçte istifa etmek en kolay seçenekti ama ben kaçmadım, kaçmıyorum, buradayım. Bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum."

"Hodri meydan, isteyen gelsin aday olsun"

Yücel, yeni yönetim kuruluyla ilk önceliklerinin gemiyi güvenli bir limana yanaştırmak, sonra da Beşiktaş'ın geleceğini kurgulamak olacağını ifade etti.

Başkan adaylığı için adı anılan isimlere de çağrıda bulunan Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hodri meydan, isteyen gelsin aday olsun. Beşiktaş'ın yanında olsunlar. Sorumluluktan kaçmasınlar. Aday olmak için mayıs ayını beklemesinler. Daha düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini dahi harcatmam' diyen abilerime adaylık çağrısı yapıyorum. 'Bu başkan tüzük gereği atanmış olabilir ama etik bir yönetim kurulu değildir' diyen kardeşime sesleniyorum ve aday olmasını tavsiye ediyorum. Lütfen sorumluluktan kaçmayın. Beşiktaş'ı maddi ve manevi çok büyük problemler bekliyor. Bunlara çözüm bulmak hepimizin boynunun borcu."

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Hani biz Filistin’in yanındaydık?”

    Aile hekimleri huzursuz

    Gündem gıda enflasyonu

    Gürcistan'daki gösteriler şiddetlenerek devam ediyor: 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı

    "Sıkıyönetim" ilan edilen Güney Kore'de son durum?

    "Aday olduğumu açıklıyorum"

    Gazze'de acil insani müdahaleye ihtiyacımız var

    Kasım ayı enflasyonu açıklandı

    İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a yeni saldırı başlattığını duyurdu - ABD: Ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz

    'Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına izin vermeyeceğiz'

    İsrail, Lübnanlıları bir kez daha tehdit etti

    İsrail ateşkese uymayacak

    Silah şirketlerinin kârlı yılı

    Google Haritalarda polis noktaları da görülecek

    Gıda paketlerinde yanıltıcı görseller kullanmak artık yasak

    Demirel demokrat bir liderdi

    “Erdoğan, BOTAŞ’ın vanasını kapat”

    Anayasa Mahkemesi'nden eşitlik kararı

    Fenerbahçe, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Anayasa Mahkemesi'nden eşitlik kararı
    Ahmet BATTAL

    Hukuk devletinden kanun devletine
    Ali FERŞADOĞLU

    Kendimize yazık etmez miyiz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Kemâl’in hürriyet aşkı-2
    Faruk ÇAKIR

    Güney Kore’deki ‘isyan’
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Bilmiyorum
    Süleyman KÖSMENE

    İhtilâf ü tefrika endişesi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un hedefi rıza-yı İlâhîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.