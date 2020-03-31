Ajax, Ryan Babel’in sözleşmesini feshetti

Hollanda basını Ajax takımında kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Ryan Babel’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Sezon ortasında 1.5 milyon Euro kiralama bedeliyle Galatasaray’dan alınan Ryan Babel Ajax ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştı. Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası Ajax Kulübü 4 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. De Telegraaf’ta yer alan habere göre köklü kulüp, sezon sonunu beklemeden Ryan Babel ile olan sözleşmesini de feshetti. Galatasaray ile 2022’ye kadar sözleşmesi devam eden Babel’in sarı kırmızılı kulübe döneceği belirtildi.

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