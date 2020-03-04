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5 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Alanyaspor finalin kapısını araladı

04 Mart 2020, Çarşamba 22:00
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u rakip sahada 1-0 yendi.

İlk Yarı

Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada Cisse'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İkinci Yarı

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor, 10 kişi kaldı. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonucunda, Fraport TAV Antalyaspor'un tehlikeli atağında, Welinton'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 

75. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ersan Gülüm'ün altıpas üzerinden şutunda top, üstten auta çıktı.

88. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda Fredy, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

90+2. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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