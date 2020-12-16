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16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Alanyaspor Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

16 Aralık 2020, Çarşamba 19:00
Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 5-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

14. dakikada Adanaspor ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu, penaltı noktasına gönderdiği topa Mustafa Pektemek dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

17. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Salih Uçan'ın kornerden ceza sahasına ortaladığı topu Fatih Aksoy kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0

25. dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Donkor, topu ceza sahası ön direğine ortaladı. Rahat durumdaki Roni'nin kafa vuruşunda fark bire indi: 2-1

69. dakikada sağ kantat topla buluşan Efkan Bekiroğlu, Adanaspor ceza sahasına girerek ortayı yaptı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1

85. dakikada Adanaspor ceza sahasına giren Bakasetas sağda Bareiro'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği pasta, Umut Güneş bekletmeden çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1

90. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Bakasetas'ın şutunu kaleci Yaşar Memişoğullarından çıkardı. Boşta kalan topu Bareiro ağlara gönderdi: 5-1

Karşılaşmayı 5-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, seyir zevki yüksek bir futbol oynadıklarını söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde olduğu gibi kupada da yolllarına devam etmek istediklerini belirtti.

Kupa maçında iyi bir galibiyet alarak, yollarına devam ettiklerini anlatan Tokatlı, "Yoğun bir trafik içerisindeyiz. Kupa, lig... Onun için de rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı tercih ettik. Bu bize gösterdi ki diğer arkadaşlarımız da tamamen hazır. Her zaman olduğu gibi topa sahip olan, mücadeleci, çoşkulu, arzulu, gol pozisyonlu, seyir zevki yüksek bir futbol oynadık. Oyuncularımı bunun için de kutluyorum. İnşallah hafta sonu Denizlispor maçı hazırlıklarımız devam edecek." diye konuştu.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise Alanyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Takımının önemli bir hastalık geçirdiğini dile getiren Özü, "38 günde son 3 gününü saymazsak bir Bursa maçı oynamıştık ve bir hastalık geçirdi takım. Hatta hastalık geçirmeyen arkadaşımız kalmadı. Antrenman düzenimiz bozuldu. Karantinada olan oyuncularımız karantinadan çıktıkça 3'er, 5'er antrenman yapmaya çalıştık. Fakat takım halinde perşembe, cuma antrenman yapabildik. Maçtan sonra bir pazartesi antrenmanı, dün yola çıktık ve bugün maçımızı oynadık." ifadelerini kullandı.

Özü, Alanyaspor'un iyi oyun oynayan, kaliteli ayaklardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, kendilerinin de hastalıktan çıkmış toparlanmaya çalışan, lige adapte olmaya gayret eden bir takım olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Maça asılabildiğimiz kadar asıldık, acaba ne yapabiliriz diye düşündük. 2-0 mağlup duruma düştük. 2-1 yaptıktan sonra oyuncularımızın öz güveni daha da yerine geldi. Top bizde kaldı, pozisyonlar bulduk, 3'üncü bölgeye daha çok gittik. 3'üncü yediğimiz gol bizi oyundan düşürdü diyebilirim."

Takımda 3. golden sonra daha az oynayan oyuncuları kazanmak ve bazı oyuncuların da sakatlanmaması anlamında değişikliklere gittiklerini dile getiren Özü, "Oyuna tutunmaya çalıştık ancak kupaya veda ettik. Daha hazır olarak buraya gelmek isterdik. Alanyaspor'a karşı daha dişe diş, başa baş oynamak isterdik. Fakat şartlar bizi engelledi. Hedefimiz ligde üst sıralara çıkmak. Eksik maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Adanaspor'un ismine yakışır ligdeki yerimizi almak istiyoruz. Bundan sonra odaklanmak istediğimiz şey lig." şeklinde görüş belirtti.

AA

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