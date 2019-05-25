Albayrak'tan Arda Turan iddialarına yanıt

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gelecek sezonun planları hakkında CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak, "Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?" sorusuna, "Benim bilgim dahilinde bir şey yok. Hocam da bir şey söylemedi. Şu anda Başakşehir'in futbolcusu. Barcelona'nın futbolcusu. Transferler tamamen hocanın talebi doğrultusunda yapılır. Eskiden başkanlar göreve gelirken 'Şunu alacağım, bunu alacağım.' derdi. Hiçbir hesap edilmeden transfer yaparsanız, bunu da uçakla helikopterle getirirseniz yarın bugün bu olmaz. İnanılmaz genç futbolcular takip ediyoruz. Biz bütün branşlarda şampiyon olduk. Bizim futbol alt yapımız çok iyi" şeklinde yanıt verdi.