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6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Ali Koç'tan 'seçim' açıklaması

05 Haziran 2023, Pazartesi 21:00
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, aday çıkması durumunda olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıkladı.

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında futbolda şampiyonluk hasretinin 9 sezona çıktığını hatırlattı.

Camianın bir bölümünden olağanüstü genel kurul beklentisi olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün çatısı altında başkan olarak görevde bulunduğum 5. sezon itibariyle futbol takımımız, Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır. Bu gerekçe ve camiamızın içerisinde bulunduğu negatif durum nedeniyle bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle, Fenerbahçe'yi hayatının odağına koyan, başarısıyla mutlu olan üzüntüsüyle kahrolan her bir taraftarımızın, üyelerimizin yaşadıklarını anlıyor, en derinden hissediyoruz. Tüm bu duyguların bir yansıması olarak camiamızın bir bölümünden gelen olağanüstü genel kurul taleplerini de anlayış ve saygıyla karşılıyoruz. Daha önce Fenerbahçe'mizi yönetmeye talip olacak değerli başkan ve yönetim kurulu adayları olması halinde olağanüstü genel kurula gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim. Bu duruşumun arkasında olduğumu vurgulamakla birlikte çağrıyı yaptığım günden itibaren bugüne dek resmi bir aday çıkmadığı da kamuoyunun malumudur."

"Camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır"

Ali Koç, sarı-lacivertli camianın ayrıştığına dikkati çekti.

Riskler olmasına rağmen seçime gideceğini vurgulayan Koç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugün itibariyle Fenerbahçe 9 sezondur şampiyonluktan uzak kalmış, üst üste yaşanan olumsuzluklar her şeyi etkiler duruma gelmiş ve camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır. Tüm bu gerçekler çerçevesinde, yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir başkan adayının olmaması, olağanüstü seçimli genel kurulun -tüzüğümüz gereği yapılabileceği tarih de dikkate alındığında- Fenerbahçe'yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir. Bu risklere rağmen başkan aday çıkması durumunda bugün de olağanüstü genel kurula gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum. Bu yol tercih edilmediği taktirde ise Haziran 2024'te yapılacak olağan seçimli genel kurulumuzda aday olacak kongre üyelerimizin aday oldukları tarihten itibaren devralacakları göreve en iyi ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları adına kulübümüzün her türlü imkan, bilgi ve detayları, hukuki çerçevede değerli başkan adaylarına açık olacaktır. İhtiyaçları olması halinde soracakları sorulara tarafımızdan yanıt alabileceklerdir."

Koç, futbol takımıyla ilgili gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarına değinerek, "2023-24 sezonunun futbol takımı planlaması hayata geçirilmeye başlamış, eksikler tespit edilmiş, Fenerbahçe'nin hedefleri çerçevesinde bütçesel planlamalar yapılmış, transfer görüşmeleri yürütülmektedir. Kısa vadede futbol takımımızın önünde Türkiye Kupası hedefi bulunmaktadır. Sizlerden ricam önce 11 Haziran günü Türkiye Kupası'nı kaldırmak ve bu netice sonrasında sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamak adına Fenerbahçe'mizin etrafında kenetlenmemizdir. Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı taraftarlarının gücünü arkasında hissetmesidir." ifadelerini kullandı.

AA

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