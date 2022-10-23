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'Ali Palabıyık'ın Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi gerekirdi'

23 Ekim 2022, Pazar 23:57
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Ali Palabıyık'ın sergilediği yönetim nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadı'nda yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyelerine adalet çağrısı yaptı.

Oyuncuları Sacha Boey'in ilk yarıda, Abdülkerim Bardakcı'nın ise son dakikalarda kırmızı kart gördüğü, 2-0 öne geçmelerine rağmen 2-2 beraberlikle ayrıldıkları maçla ilgili Özbek, "Herkes seyretti. Beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir operasyonu, hakem tavrını bekliyorduk. İki haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız ve söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Türk futbolunda adaletin eksikliği her kulüp tarafından hissediliyor. Adaletin eksikliği giderek Türk futboluna zarar veriyor." dedi.

Ali Palabıyık'ın geçmişte de Galatasaray aleyhine hatalı kararlar verdiğini ileri süren Özbek, "Bir hakem sahneye çıkıyor, Ali Palabıyık... Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda detaya girmeye gerek yok. Açıp baktığında herkes görür. Değerli federasyon, Merkez Hakem Kurulu, hakemler, Galatasaray'ın önünü böyle 2 kırmızı kartla kesemezsiniz. Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3-5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi gerekirdi." diye konuştu.

TFF Başkanı Büyükekşi'ye seslenen Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlatarak görüşlerini sorduk. Gösterdiğimiz her pozisyonda bizi haklı buldular. 'Sayın Başkan, bunlar haklıysa Galatasaray'a 10 maçtır yapılanın önünü nasıl almamız lazım?' dedim. Kendisinin de bununla mücadele ettiğini, tavırların ve yapılan işlerin bir kısmının önünü kestiğini, bir kısmının da daha içeride olduğunu ifade etti. Sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum ve 'Lig uzun bir maraton ve lütfen sözlerinin arkasında durarak Türk futbolunu çıkmaza götüren bu kliklerin temizlenmesi için gerekeni yapın.' diyorum.

Artık bıçak kemiğe dayandı ve buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Bu maçı, kırmızı kartları seyrettiğiniz zaman neler hissettiniz? VAR neden var? Ne zaman devreye girecek? Ligin 3'te 2'si duruyor. Bir takıma haksızlık yapmak sizi rahatsız etmiyor mu? Ey Ali Palabıyık, bu gece başını yastığa koyduğunda nasıl uyuyacaksın? Hata yapılabilir, hakemlikte hatalar kabul edilebilir ama daha soğumadan, bu konuların tartışılmasının üzerinden 5 gün geçmeden intikam hissiyle sahaya tetikçi birisini göndermek nasıl oluyor? Ben, MHK veya TFF'nin başkanı olsam uyku tutmaz. Bu kadar göz göre göre bir takımın emeğiyle oynamak kabul edilebilir bir şey değil."

"Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK yöneticileri, atayıcıları? VAR'da oturanlar, hiç vicdanınız sızlamadı mı?" diyen Özbek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Değerli federasyon yöneticileri size sesleniyorum; artık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz? Futbolda adaleti sağlamak için bir adım attığınızı görene kadar tavrımızdan, söylemlerimizden bir santimetre geri adım atmayacağız. Galatasaray, çok büyük bir camia. Bazı kişiler Galatasaray'ın önünü kırmızı kartla, sahadaki manipülatif yönetimlerle keseceklerini zannediyorsa aldanıyor. Galatasaray her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız bir seferde yapın ama şunu bilin ki Galatasaray'ı hiç kimse yenemez. Bugüne kadar yaptıklarımızın tek amacı Türk futbolunda adaletin sahalara geri gelmesi."

"Ali Palabıyıklar biter mi?"

Dursun Özbek, hakem Ali Palabıyık'ın hakemliği bırakması için bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik soru üzerine, "Ali Palabıyık'a düdük astırmak gibi bir iddiamız yok. Düdük asılsa ne olacak, Ali Palabıyıklar biter mi? Sayın Büyükekşi'ye sözlerini hatırlatıyorum. TFF'nin değerli yöneticileri, orada bizlere adaleti dağıtmak için oturuyorsunuz. Maçı baştan sona bir daha izleyin. Sadece bu maçı değil, Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Perdenin gerisinde durarak, yapılanları perde arkasından seyretmeyin. Çıkın açıklama yapın. 'Kırmızı kart doğruydu.' deyin. Adamı katlet, arkasından da seyret." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futboluna hizmet etmek için görev aldıklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Bu oyun sona erene kadar susmayacağız. Salı günü bizi federasyona çağırıyorlar, VAR'ı anlatmak için. VAR'ın nesini anlatacaksınız? VAR bugün sahnede var mıydı, görevini yaptı mı? Bizi niye oyalamaya çalışıyorsunuz? Salı günkü toplantınıza gelmiyorum, çünkü sizin VAR yönetim tarzınıza, sizin VAR'ınıza inanmıyorum. Daha önceki başkanlığım döneminde ben de VAR'ın, Türk futboluna büyük faydalar getireceğini düşünerek bu işin yapılması için destek verdim. Heyhat. Geldiğimiz noktada VAR, ancak Galatasaray'ın golünü iptal etmek için var."

AA

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