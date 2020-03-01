"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçiğe ziyaret

01 Mart 2020, Pazar 23:32
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Çakmak ve beraberindekiler, Reyhanlı ilçesindeki komando birliğinde askerlerle bir araya geldi.

Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılara beraberindekilerle ziyarette bulunan Çakmak, Mehmetçiklere milli takım forması hediye etti.

Çakmak, 1997 yılında Şırnak’ta gazi olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi görürken gazilerin ziyarete geldiklerini belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"Yakınlarım, mesai arkadaşlarım, herkes ziyarete gelmişti ancak en anlamlısı gazilerin ziyaretiydi. Ben de vatan için bir ayak feda ettim. Canını feda eden aziz şehitlerimiz var. İki kolunu, iki ayağını kaybeden gazilerimiz var. Bu ülke için gazi de şehit de olacağız. Bizler de evlat büyütüyoruz. Evlatlarımız da feda olsun."

Çakmak, devletin gazileri sahiplendiğini dile getirerek, "Devletimin tüm imkanlarından faydalanıyorum. Biz büyük bir devletiz. Biz de hemen buraya gelerek gazilerimizi ziyaret ettik. Annelerinin, babalarının ellerini öptük." ifadelerini kullandı.

Kaleci antrenörü Fatih Karakuş da şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Gazilerle beraber oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Karakuş, "Onlara az bir şey de olsa mutluluk katabildiysek ne mutlu bize." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya’da ölü sayısı 34'e yükseldi! Kovid-19, Çekya ve Dominik'e de sıçradı

    Yunanistan'dan göçmenlere sert müdahale

    Galatasaray, galibiyet serisini 8 maça çıkardı

    Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

    BM'den dünyaya Türkiye'ye destek çağrısı

    Rejiminin askeri havaalanını Neyrab kullanılamaz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, rejim hedeflerini vuruyor

    'Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577'ye yükseldi'

    Avrupa Birliği İdlib gündemiyle olağanüstü toplanıyor

    MSB: Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması

    Hindistan'da neler oluyor?

    İdlib'de başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklamalar

    Kırım’daki Türk ve Müslüman halka baskı altında

    İran'da ölü sayısı 54'e yükseldi

    Suudi Arabistan'dan gelen hastaya ilişkin açıklama

    Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 90 bine yaklaştı

    Göçmenlerin Avrupa'ya doğru yolculuğu sürüyor

    'Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358'

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    6 yıl sonra gelen itiraf: İpin ucu kaçtı!
    Şükrü BULUT

    Corona virüs kimi tehdid ediyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demek ki, muhacir değil, musafir (1)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Müceddit beklentisi mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Her şeyde krizlerin en ağırını yaşıyorsak
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Millete hizmet böyle mi olur?
    Yeni Asya'dan Size

    Sıra 23 Mart’ta
    Risale-i Nur'dan

    Kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir?
    M. Fahri UTKAN

    Rızıklar içine yerleştirilen madenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.