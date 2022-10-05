Ampute Milli Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 11 ve 23. dakikasında Ömer Güleryüz'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Savaş Kaya'nın attığı golle skoru 3-0'a getiren milliler, 40. dakikada da Ömer Güleryüz'ün golüyle 4 farklı üstünlük kurdu. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, 49. dakikada Şeyhmus Erdinç'in golüyle bir gol daha buldu ve sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.

Net bir sporla maçı kazanan ay-yıldızlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Adını çeyrek finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, Fas ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Türkiye-Meksika müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden izledi.

Karşılaşma öncesinde Riva'daki tesislere gelen Bakan Kasapoğlu'na TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Üçdan ve Talat Papatya, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile TBESF Başkanı Muaz Ergezen eşlik etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final sevincini Bakan Kasapoğlu ile paylaştı

Meksika'yı 5-0 yenen Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki maçı 5-0 kazanan ay-yıldızlılar, büyük sevinç yaşadı. Saha içinde galibiyeti kutlayan milliler, Bakan Kasapoğlu'nun bulunduğu tribünün önüne gitti.

Ay-yıldızlı futbolcular, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerle karşılıklı tezahürat yaparak galibiyeti kutladı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra sahaya inerek tebrik ettiği teknik ekip ve futbolcularla galibiyet fotoğrafı çektirdi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nda çeyrek final sevinci

İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Türk Milli Takımı'nda büyük sevinç yaşanıyor.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Çakmak, Meksika karşısında net bir skorla galip geldiklerini kaydetti.

Bir oyun felsefeleri olduğunu aktaran Çakmak, "Misket oynasak kazanmamız lazım. Türk milleti bu mutluluğu hak ediyor. Futbol ekolü olan, bizden çok önce ampute futbola başlayan Meksika karşısında 5-0'lık net bir skorla galip geldik. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yarın Fas ile karşılaşacağız." dedi.

Futbolcularının performansını öven Çakmak, "Çocuklara söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Futbolun bütün doğrularını sergilediler, ben de kenardan resital izledim. Türk milleti bundan daha fazlasını hak ediyor. 85 milyon tek yürek olduğu zaman kimse bizim bileğimizi bükemez. İnşallah yarın da güzel bir sonuçla adımızı yarı finale yazdırırız." ifadelerini kullandı.

Osman Çakmak, futbolcu olarak finalde kaybettiği Dünya Kupası'nı teknik adam olarak kaldırmak istediğini aktararak, "Kaptanken bu kupayı alamadık, kısmet olmadı ama bu vatana bir borcumuz var. Türk milletini mutlu etmek boynumuzun borcu. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır." şeklinde görüş belirtti.

Ömer Güleryüz: "Çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz"

Meksika karşısında milli takım adına 3 gol atan milli ampute futbolcu Ömer Güleryüz ise, "Çeyrek finale çıktığımız için çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Yarın Fas ile karşılaşacağız. Bu takımı da geçip yarı finale çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Yarı final müsabakası Vodafone Park'ta yapılacağını aktaran Ömer, "İlk maçı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynamıştık. Doluluk oranı iyiydi ama boşluklar da vardı. Bu bizi üzmüş, bir burukluk yaşatmıştı. Cuma günü yarı final Vodafone Park'ta oynanacak. Fas'ı geçersek cuma günü tüm Türk halkının Vodafone Park'ı doldurmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Fas arasındaki çeyrek final mücadelesi yarın saat 20.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

A Milli Takım, Fas karşısında yarı final arayacak

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son 16 turu maçları yapıldı.

Karşılaşmaların ardından Türkiye'nin yanı sıra Fas, Özbekistan, Angola, İtalya, Tanzanya, Haiti ve Brezilya adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 20.00'de Riva'da Fas ile karşılaşacak ve Vodafone Park'ta yapılacak yarı final maçına çıkabilmek için mücadele edecek.

Son 16 turunda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Arjantin-Fas: 0-4

Özbekistan-Kolombiya: 4-1

Angola-İngiltere: 1-0

İran-İtalya: 0-1

Japonya-Tanzanya: 1-3

Haiti-ABD: 6-2

Brezilya-Polonya: 2-1

Türkiye-Meksika: 5-0