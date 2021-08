Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, kadrosuna dahil ettiği Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayımlanan imza töreninde yaptığı konuşmada, Dorukhan Toköz'ün, ülke futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Dorukhan'ın, kadrolarında yer alan ve altyapıdan yetişen oyuncuları Uğurcan ve Abdülkadir'in milli takımdan arkadaşı olduğunu belirten Ağaoğlu, her ne kadar Dorukhan'ın referansa ihtiyacı olmasa da arkadaşlarının da referans olduğunu aktardı.

Ağaoğlu, Dorukhan'ın çok önemli bir futbolcu, önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, gelişiminde büyük pay sahibi Beşiktaş Kulübüne ve başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.

Dorukhan'ın büyük bir aileye geldiğini, bu önemli ailenin bir parçası olduğunu dile getiren Ağaoğlu, hem kulübün hem hocanın hem de taraftarın kendisinden beklentisinin çok fazla olduğuna dikkati çekti.

Ağaoğlu, bu sezon takımın şampiyonluk mücadelesi vereceğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Takıma çok önemli katkıların olacağına inanıyoruz. Umuyorum ki Trabzonspor forması altında kulübümüze uzun yıllar hizmet eder, daha sonra da başarılı olan, kendini kanıtlayan her futbolcu gibi hayatına Avrupa'da devam edersin. Çünkü Trabzonspor Kulübü herkesin malumu, son yıllarda hem yetiştirdiği hem de geliştirdiği futbolcuları Avrupa'nın önemli liglerine gönderen, önemli liglerine pazarlayan bir kulüp konumuna geldi. Bu konuda Avrupa'da bıraktığımız izlenim, oldukça dikkat çekici. Umarım sen de bu izlenimin bir parçası olursun. Tekrar aramıza hoş geldin."

"Hayli zor bir transfer oldu"

Başkan Ağaoğlu, Andreas Cornelius'un bu sezonki en zorlu transferleri olduğunu söyledi.

Görüşmelere mayıs ayında başladıklarını ve iki defa kesintiye uğradığını belirten Ağaoğlu, "Hayli zor bir transfer oldu. Netice olarak bugün aramızda ve imzayı atmaya hazır durumda. Kendisine 'Hoş geldin.' diyoruz. Kendisi, Olsen'den 29 sene sonra aramıza katılan ikinci Danimarkalı oyuncu." diye konuştu.

Ağaoğlu, Andreas'ı da Dorukhan ve diğer tüm transferlerde olduğu gibi teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda takıma kattıklarını ifade ederek, kendisini bordo-mavili forma altında görmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Transferin gerçekleşmesinde çok büyük pay sahibi olan futbolcunun menajerine ve çok zorlu bir pazarlık süreci yaşadıkları Parma Kulübünün başkanına da teşekkür eden Ağaoğlu, bu kulüple ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurguladı.

Kaptan Lars Olsen'in kendilerinde çok güzel anılar bıraktığını anlatan Ağaoğlu, "Özellikle bizim yaş grubumuzdaki Trabzonspor taraftarlarının beğeniyle izlediği ve takdir ettiği bir oyuncuydu. Eminim ki kuzeylilerin, Danimarkalıların, İsveçlilerin, Norveçlilerin, kısacası Vikinglerin mücadele gücünü sahaya yansıtacağından hiçbir şüphemiz yok." açıklamasını yaptı.

Ağaoğlu, Andreas Cornelius'tan beklentilerinin çok büyük olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kendisi böyle bir savaşa, mücadeleye hazır olduğunu, mücadeleci bir takıma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu da ifade etmişti. 'Bu büyük aileye, bu sene büyük hedefleri olan Trabzonspor'umuza hoş geldin.' diyoruz. Çok büyük katkılar vereceğine olan inancımızı da bir kez daha yineliyoruz. İki değerli oyuncumuz, çok büyük bir ailenin, yapısal olarak baktığınız zaman çok büyük farklılıklar arz eden bir kulübün yeni üyesi oldunuz. Sizlerle beraber olmaktan ve sizleri bordo-mavili formanın içinde görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Beklentilerimiz büyük, Allah utandırmasın."

Dorukhan: "İnşallah sonu şampiyonluk olur"

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Dorukhan Toköz, Trabzonspor camiası içinde bulunmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Transferine vesile olan herkese teşekkür eden Dorukhan, böyle kaliteli bir takımın içinde bulunmanın güzel olduğunu vurgulayarak, "İnşallah sonu şampiyonluk olur. Çünkü çok kaliteli ve çok iyi bir takımımız var. Ben de kendi adıma elimden ne geliyorsa ve hatta daha fazlasını vereceğim. İnşallah şampiyonlukta da çok büyük katkım olur. İnşallah her şey çok güzel olur, her iki taraf için hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Andreas: "Takımda olmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Danimarkalı forvet Andreas Cornelius, Trabzonspor Kulübünde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Takımda olmayı, takım arkadaşlarımla birlikte başarılar elde etmeyi ve kupalar kazanabilmeyi dört gözle bekliyorum." diyen Andreas Cornelius, şu görüşlerini aktardı:

"Henüz kısa bir süre önce buraya gelmeme rağmen taraftarların kulübe ne kadar bağlı olduklarını, kulübü ne kadar sevdiklerini görebiliyorum. Bir an önce takımda olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir santrfor olarak her zaman gollerle katkıda bulunmak isteyen bir oyuncuyum. Bir rakam vermek doğru olmaz ama taraftarlarımıza sahada olduğum her dakika boyunca elimden gelenin en iyisini yapıp, onlar için mücadele ettiğimi göstereceğim."

İki futbolcudan 61 biner adet fidan bağışı

Başkan Ağaoğlu ve futbolcular, açıklamaların ardından sözleşmeye imza attılar.

Dorukhan ve Andreas, Ağaoğlu'nun teklifi üzerine, meydana gelen orman yangılarında yok olan ağaçların yerine 61 biner adet fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Ağaoğlu, fidan bağışına ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta ülkemizde vuku bulan orman yangıları hepimizi çok derinden üzdü. Ülke tarihinin bu anlamda en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu ülkede yaşayan her bireyin daha doğrusu yeryüzünde yaşayan her bireyin doğaya karşı bir sorumluluğu var. Bizim de kulüp olarak kendimizi bu sorumluluğun dışında tutmamız mümkün değil. Formayı her zaman satarız, taraftarlarımız da yeni sezon formalarımıza ilgi göstermeye başlamış. Bugün, 5'er bin forma yerine her iki oyuncumuza da 61 bin fidan bağışı yazıyorum. Finansal olarak baktığımız zaman biraz daha az bir rakama tekabül ediyor ancak anlamı büyük."