Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltılarla eledi

Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta MKE Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

5. dakikada ceza yayında topla buluşan Gedson'un sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

12. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Chatzigiovanis'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Sowe, önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

24. dakikada Malcuit'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın plase vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Zahid'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

61. dakikada Atakan Çankaya'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Sarper Barış Saka, Muleka'ya kırmızı kart gösterdi. 64. dakikada VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen Sarper Barış Saka, kırmızı kartı iptal ederek Muleka'ya bu kez sarı kart çıkardı.

72. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Redmond'un sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak iki hamlede kurtardı.

77. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Masuaku'nun kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası sağ çaprazında bulunan Saiss meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği topu altıpasta önünde bulan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada Redmond'un ara pasıyla ceza sahasına giren Muleka'nın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan yatarak kurtardı.

89. dakikada Redmond'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptı. Defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

93. dakikada Redmond'un sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

108. dakikada Redmond'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Atiba'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçın uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş kupaya erken veda etti

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek 22 yıl sonra çeyrek finale çıkmanın sevincini yaşarken, Beşiktaş kupaya erken veda etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi Ali Sowe ve Cenk Tosun'un karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi.

MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, Sowe, Marlon, Pedrinho penaltıları gole çevirdi. Beşiktaş'ta ise Saiss, Kerem Atakan Kesgin, Redmond beyaz noktadan golü buldu ancak Atiba ve Masuaku penatılardan yararlanamadı.

Penaltılar sonucunda rakbiine 4-3 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, çeyrek finalist oldu. Beşiktaş ise kupaya son 16 turunda veda etmek zorunda kaldı.

MKE Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finalde

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyordu.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Galibiyet Ankara havalarıyla kutlandı

Sarı-lacivertliler, çeyrek finale kalmanın mutluluğunu maçtan sonra doyasıya yaşadı.

Penaltı atışlarının ardından stadın tamamını dolduran taraftarına koşan futbolcular, stat hoparlörlerinden çalan Ankara havalarına da eşlik etti.

Gökhan Akkan penaltılarda yıldızlaştı

MKE Ankaragücü'nün kalecisi Gökhan Akkan, penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımını çeyrek finale taşıdı.

Tecrübeli kaleci, önce Atiba'nın penaltısını kurtardı. Gökhan, çizgi ihlali gerekçesiyle tekrarlanan penaltı atışında Atiba'nın vuruşunu yine kurtarmayı başardı. Son penaltıda Masuaku'nun şutunu da kurtaran Gökhan, iki penaltı vuruşunda kalesini kapatarak gecenin yıldızı oldu.

Muleka'nın kırmızı kartı VAR'dan döndü

Karşılaşmanın 60. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Muleka'nın gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Muleka, sarı-lacivertli futbolcu Atakan Çankaya'ya topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

VAR uyarısıyla pozisyonu kenara gelerek inceleyen hakem Saka, kırmızı kartı iptal edip Muleka'ya sarı kart gösterdi.

Cenk Tosun gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, gollerine kupada devam etti.

Süper Lig'deki son iki maçta birer kez rakip fileleri havalandıran Cenk, sonradan oyuna girdiği MKE Ankaragücü karşısında da takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Cenk Tosun, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 9'a yükseltti.

"Ankara'ya 22 sene sonra tekrardan Türkiye Kupası'nı getirmek istiyoruz"

MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, Ankara'ya bu kupayı getirmek istediklerini belirtti.

Aytekin, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sahada çok iyi mücadele ettiklerini ve kupada çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçta tartışmalı bir VAR kararının olduğunu vurgulayan Aytekin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazanırken de bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Çok yakın mesafede bir pozisyondu. Öyle bir pozisyonda neden VAR'a ihtiyaç oldu bilmiyorum. VAR görüntüsü çok cılız ve ters kale arkasından alınan bir görüntüydü. Ancak çok şükür penaltılarla da olsa maçı kazandık. Bu sene Türkiye Kupası, MKE Ankaragücü'nün en önemli hedeflerinden biridir. İnşallah Ankara'ya 22 sene sonra tekrardan Türkiye Kupası'nı getirmek istiyoruz. Türkiye'nin başkenti Ankara'nın önümüzdeki sezon Avrupa'da oynamasını çok arzu ediyoruz."

"Kupa hedefimiz vardı, üzgünüz"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Ankara'ya tur atlamak için geldiklerini belirtti.

"Maça kontrollü ve etkili başladık ama pozisyon zenginliğimiz yoktu." diyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimiz savunma yaparak kontraya çıkma düşüncesiyle zaman zaman etkili oldu. Golü de buldular. Top kayıplarımız fazla oldu. Zemin de hızlı oynamayı engelledi, İkinci yarıda oyun ve pozisyon olarak üstündük. Kazanacağımız maç penaltılara kaldı. Penaltılarda iki taraf da kazanabilir. MKE Ankaragücü'ne başarılar diliyorum. Kupa hedefimiz vardı, üzgünüz. Bizim için ayakta durma zamanı. Yarış devam ediyor. Üç günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Pazar günü de maçımız var. Yarış devam ediyor. Elendiğimiz için üzgünüz."

"Dele Alli oynamayı hak edecek durumda değil"

Tecrübeli teknik adam, İngiliz futbolcu Dele Alli'nin henüz maç oynamak için hazır olmadığını dile getirdi.

Şenol Güneş, İngiliz futbolcunun süre almamasıyla ilgili, "Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz. Dele Alli'nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, "Vincent Aboubakar'ın transferi bitti mi?" sorusuna, "Maçlara buradaki oyuncularla hazırlandık. Pazar günü maçta da bu oyunculara bakarak değerlendirme yapacağız. Transfer olursa değerlendiririz. Transfer bu ay içinde tüm takımlarda olduğu gibi bizde de konuşulacak. Şu an buna cevap veremem." yanıtını verdi.

Spor Toto Süper Lig'deki son maçta Welinton ve Josef de Souza'nın sakatlandığını, bugün de Gedson Fernandes ile Cenk Tosun'un sakatlık geçirdiğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Cenk'in sakatlığı maç öncesi de vardı. Kasığındaki ağrı devam edince, çıkarmak zorunda kaldık. Gedson da yorgunluk ve sakatlık arasında gidip geliyor. Bunlar, bu tempoda olabilecek şeyler." diyerek sözlerini tamamladı.

"Finalin son aşama olduğunu biliyoruz ve sonuna kadar gitmek istiyoruz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale çıktıkları için mutlu olduklarını ve finale kadar gitmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın dün babasının vefat ettiğini anımsatarak, "Maç konuşmamda bu galibiyeti başkanımız için çok istediğimizi, bu zor günlerde moral açısından kendisine yardımcı olabileceğimizi oyuncularıma ilettim. Oyuncularım da gerçekten başkanımıza moral verme açısından sahada mücadelesini yükseltti. Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum." dedi.

İlk yarı sahada çok iyi bir MKE Ankaragücü olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devre arasına çok rahat bir şekilde 3-0 girebilir ve daha erken maçı koparabilirdik. Maalesef ceza sahasında çok net pozisyonları değerlendirmede sıkıntı yaşadık. Biraz da sahanın azizliği, zeminimiz kötü. Beşiktaş'ı iyi savunduk. Merkezi kapattık. Muleka'yı, Redmond'u ve Cenk Tosun'u da savunma arkası paslarla pozisyona sokmaya çalıştıklarını oyuncularımızı anlattık. Ona göre çalışmamızı yaptık. Oyuncularım bu konuda çok dikkatli oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizim için ve camiamız için çok değerli bir maçtı. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Son sekize kaldık. Bundan sonra rakibimizi bekleyip, iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür etmek istiyorum."

İki kulvarda da mücadele edebilecek iyi bir takıma sahip olduklarını aktaran Erdoğan, "Finalin son aşama olduğunu biliyoruz ve sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iddialı olmak istiyoruz. Şimdi Konyaspor maçına çok iyi hazırlanmamız lazım. Bugünkü galibiyetin mutluluğunu yaşayacağız. Öz güven açısından da değerli oldu." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor maçında hakem hatasından canlarının çok yandığını vurgulayan Erdoğan, bu karşılaşmada hakemin sonuca etki edecek bir hata yapmadığını savundu.

Transferde bazı oyuncularda önemli yol aldıklarını, bir ismi açıklama noktasına geldiklerini ve bunun basında hiç çıkmadığını söyleyen sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Medipol Başakşehir'in futbolcusu Mesut Özil, şu an boşta olan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ve Adana Demirsporlu Britt Assombalonga'yla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

"Mesut Özil iyi bir arkadaşım ama trasnferi gündemimize gelmedi. Hasan Ali Kaldırım ve Assombalonga görüştüğümüz oyuncular. Alacağımız oyuncular kendi takımlarından ayrılmayı düşünen isimler olmalı. Hasan Ali şu an boşta. Birebir görüşmemiz olmadı ama transfer listemizde bulunan isimlerden biri. Mali şartlar, oyuncuların tercihleri var. Buna göre değerlendireceğiz. 2-3 acil almamız gereken oyuncu var. Fırsat transferi de olursa Türkiye piyasasında, değerlendirebiliriz."

Santraforları Ali Sowe'un ligin en iyi golcülerinden biri olduğunu aktaran Erdoğan, hücum hattına onunla rekabete girecek bir isim baktıklarını aktardı.

MKE Ankaragücü'nün mali yapı olarak Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri durumuna geldiğini aktaran Ömer Erdoğan, "Ankaragücü'nde çok iyi bir yapılanma var. Başkanımız, sportif direktörümüz süreçleri çok profesyonelce yönetiyor. Türkiye'de şu an maddi anlamda oyuncuların alacaklarıyla ilgili örnek sayılacak 3-4 kulüpten biriyiz. Oyuncuların ya bir maaş alacakları vardır ya da yoktur. Türkiye şartları için çok önemli bir durum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bunun için teşekkür ederim. Oyuncuların kafasında mali anlamda bir soru işareti olmuyor. Bu da çok büyük bir yönetim başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.