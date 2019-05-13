Ankaragücü engelini aşan Başakşehir, Galatasaray maçına odaklandı

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

7. dakikada sağdan sıfıra inen Visca'nın yerden sert ortasında altıpasta Bajic'in topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hızlı gelişen atakta Orgill, ceza sahasına hareketlenen Boyd'u gördü. Bu oyuncunun, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

20. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Napoleoni'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

46. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan gelişen atakta Visca'nın içeriye çevirdiği topa altıpasta Bajic'in şık vuruşunda top filelere gitti: 1-1

59. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni'nin yerden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yerden şutunda kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı sektirdi. Sol çaprazda müsait durumda topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

70. dakikada Caiçara'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda, Korcan Çelikay topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

80. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Sacko'nun yerden uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir kötü gidişine son verdi

MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde 4 hafta aradan sonra kazandı.

Bu sezon 19. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, 66 puanlı Galatasaray'ı yakalarken, rakibinin ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki kritik mücadelede karşı karşıya gelecek.

Avcı'nın hamleleri

MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıya Emre Belözoğlu'nu sahaya sürerek başladı.

Turuncu-lacivertli ekipte Soner Aydoğdu kenara gelirken, Emre oyuna dahil oldu.

İkinci yarının ilk saniyesi içinde Riad Bajic ile gelen golden sonra 60. dakikada da Robinho'yu sahaya süren Avcı, Milos Jojic'i kenara aldı.

Robinho da oyuna girdikten yalnızca iki dakika sonra takımını öne geçiren golü attı.

Emre Belözoğlu maçı tamamlayamadı

Medipol Başakşehir'de mücadelenin ikinci yarısının başında oyuna giren kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle 82. dakikada oyundan çıktı.

Abdullah Avcı, Emre'nin oyundan çıkmasının ardından İrfan Can Kahveci'ye son dakikalarda şans verdi.

Bajic 18 hafta sonra golünü attı

Turuncu-lacivertli takımın Bosna Hersekli oyuncusu Riad Bajic, Süper Lig'de 18 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Son golünü ligin 13. haftasındaki Göztepe deplasmanında atan Bajic, 18 hafta sonra fileleri havalandırdı.

"Takımımıza çok güveniyorum"

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadıkları ve 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü karşılaşmanın ardından konuşan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 100 yıllık büyük camialar içinde geride kalan 32 hafta sonunda şampiyonluk mücadelesi vermelerinin önemine değindi.

Takımını mücadelelerinden ötürü tebrik eden Gümüşdağ, "Artık tek bir 90 dakikamız var. Türk Telekom Stadı'na finale gidiyoruz. Dolayısıyla takımımıza çok güveniyorum ama saha dışı etkenlere güvenmiyorum. Son 2 hafta gerek hakem hataları gerek VAR'daki hatalar. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarındaki olaylar gerçekten şaşkınlık verici bir durum. Kelime bulamıyorum, kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kupasını kazanacaklarına tüm kalbiyle inandığını vurgulayan Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Başakşehir ile ilgili binbir çirkin ifade kullanıp, binbir tane söz söyleyip bunları da 'çıkarın ortaya, cevaplarını verin' dediğimizde cevap yok. Allah'ın izniyle bu takım saha içinde kalırsak sahadaki mücadeleyle o kupayı buraya getirir. Onun için buna bütün kalbimle inanıyorum. Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. Hepsi bu maça odaklanmalı. En iyi hakemleri vermeleri lazım. VAR'a en iyi hakemleri koymaları gerek. Artık bu iş su kaldıracak durumda değil, Türk futboluna büyük bir saygısızlık var."

"Hakemler bu baskıyı kaldıramıyor"

Göksel Gümüşdağ, hakemlerin baskıyı kaldıramadığını dile getirdi.

Şampiyonluğu saha içinde hak edenin kazanması gerektiğine dikkati çeken Gümüşdağ, "Bu MHK Başkanı'nın, heyetinin doğru düzgün insanlar olmadığı anlamına gelmiyor ama şunu görüyoruz ki hakemler bu baskıyı kaldıramıyor. Dolayısıyla mutlaka bu maça herkesin odaklanması lazım. Saha içinde hakeden kimse alıp bu şampiyonluk kupasını götürmelidir. Hakemlerin bir kısmına güvenmekte zorlanıyoruz. Dün hepimiz izledik, geçen hafta izledik inanılmaz. Ben sadece hayretle izliyorum. Söz bulamıyorum, camiaların çoğu ayağa kalkmış durumda. Bizim bir tane finalimiz var, finali kim alırsa şampiyon o." diye konuştu.