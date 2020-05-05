Ankaragücü'nde bir futbolcuda Kovid-19 gözlemlendi

MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldığı hatırlatılarak, "Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Trabzonspor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "MKE Ankaragücü camiası! Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi. AA

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