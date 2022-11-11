Ankaragücü - Trabzonspor karşılaşması berabere tamamlandı

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanan maç, 1-1 berabere sona erdi.

10. dakikada Hamsik'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.

31. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü iki hamleyle kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

58. dakikada Bardhi ile paslaşarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'ye defans oyuncusu Yasin Güreler son anda yatarak müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

70. dakikada Trabzonspor golü buldu. Gomez'in sağdan yerden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

72. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında konuk ekipten Larsen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

85. dakikada Zahid'in pasıyla buluşarak ceza yayına yaklaşan Jese'nin sert vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Chatzigiovanis'in sağdan ortasında ceza sahasında Sowe'ye çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

"Kazanmak için gelmiştik ama bugün itibarıyla bu gerçekleşmedi"

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "Kazanmak için gelmiştik ama bugün itibarıyla bu gerçekleşmedi." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'nün teknik direktör Ömer Erdoğan ile bir değişim içinde olduğunu söyledi.

İlk yarı iki takımın da dalgalı oynadığını belirten Avcı, ikinci yarı yaptıkları hamlelerle oyunun kendi ellerine geçtiğini dile getirdi.

Avcı, doğru zamanda golü bulduklarına vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Golden hemen sonra duran top, korner ve arkasından penaltı. Oyun 3-5 dakika daha devam etse belki başka bir hamle yapacaktık. Sonra oyun 1-1'e geldi. Tekrar kazanmak için denedik. Kazanmak için gelmiştik ama bugün itibarıyla bu gerçekleşmedi. Biz 13 maç lig artı Avrupa kupaları ve Süper Kupa ile beraber 22 müsabakayı bugün itibarıyla bitirdik. Beş haftalık bir süreç var. Bu bir ara değil. Devre arası daha olmadı. Biz bu arada bu 22 maç artı lig sürecinde oyun ve oyuncu üzerinde analiz yapacağız. Artılarını eksilerini, güçlü ve güçsüz yanlarını masanın üzerine yatıracağız."

Maçın oynandığı Eryaman Stadı'nın zeminin kötü olduğunu belirten Avcı, futbolun kalitesinin artırılması için genel olarak bu konu üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini kaydetti.

"Trabzonspor, ligde yarışacaktır"

Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışın olduğunu ifade eden Avcı, "Bugün Trabzonspor, ligde yarışacaktır. Biz çok iyi miyiz, değiliz. Kötü müyüz o da değil. Arada giden bir durumumuz var. Bunu daha yukarı nasıl çekebilirizin fiziksel, taktiksel ve zihinsel olarak çalışmalarını, oyun ve oyuncu üzerinden yapacağız." diye konuştu.

Trabzon ve Antalya'da kamp yapacaklarına işaret eden Avcı, "Avrupa kupalarında varız. Türkiye kupası başlayacak, ligdeyiz. Trabzonspor her yarışın içinde olacaktır. Sabırlı daha iyisini yapacak kalitemiz var, bunu daha iyi şekilde yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

"Peres ve Visca yeni bir transfer olarak arada takımın içine katılacak"

Abdullah Avcı, bir basın mensubunun yönetimden transfer talebinin olup olmadığıyla ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Edin Visca, Bruno Peres ve Dorukhan Toköz sezon başında banko oyuncularımdı. Edin Visca ve Bruno Peres devreye kadar bizimle beraber değil. Dorukhan Toköz sezonu kapattı. Bruno Peres ve Edin Visca yeni bir transfer olarak bu arada takımın içine katılacak ve kalitemizi daha yukarı çekecek. Kadro kalitemiz var. Çok oyuncuya ihtiyacımız yok. Takımımızın durumuna göre, bütçesine göre, yabancının sayısına göre, yerli veya yabancı değerlendirmesini yapacağız."

"Bugün sahada çok iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı"

MKE Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün sahada ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını, Trabzonspor'a maçın genelinde çok ciddi pozisyon vermediklerini söyledi.

Mücadele seviyesi yüksek bir maç olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sahada ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Rakip takımın oyuncuları da çok iyi mücadele etti. 1-1 beraberliği yakaladıktan sonra hala ikinci golü arayan bir oyuncu grubum vardı. Bu da beni mutlu etti. Oyuncularımın verdikleri mücadeleden çok memnunum."

Ömer Erdoğan, Dünya Kupası'ndan dolayı verilen aranın kendilerine iyi geleceğine dikkati çekerek, "Dönemi iyi geçirip, ligler başladığında inşallah sonuçlara yansıtacağımız maçlar oynayacağız." diye konuştu.