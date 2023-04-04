Ankaragücü, Trabzonspor'u eledi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

13. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Sowe'un şutunda, top üstten auta gitti.

22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Soldan gelişen konuk ekip atağında Markovic'in ara pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

31. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Zahid'in ceza sahasına yaptığı ortada, Sowe'un kale sahasının önünden yaptığı kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

45+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu sağına uzanarak kontrol etti.

45+4. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Kale sahasının içine düşen topu bir kez daha kafayla kaleye gönderen Sowe, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

63. dakikada Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu soluna uzanarak kornere çeldi.

69. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Zahid'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Diack'ın yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1.

79. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sowe, topu müsait durumdaki Diack'a çıkardı. Altıpasın içinde bomboş kalan Diack, müsait durumda topu auta gönderdi.

83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Atakan Çankaya'nın kendi yarı sahasından uzun oynadığı topu Chatzigiovanis kafasıyla arkasındaki Sowe'a gönderdi. Ceza sahasına giren ve topu iyi kontrol eden Sowe, düzgün bir vuruşla topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-1.

Rakibini 3-1 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale çıktı.

MKE Ankaragücü 23 yıl sonra yarı finalde

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u sahasında 3-1 yenerek, 23 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyunu rakip alana yıkan MKE Ankaragücü, Ali Sowe'un iki, Lamine Diack'ın ise bir golüyle önemli bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bir önceki turda da Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u da saf dışı bırakmayı başardı.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonundan sonra ilk kez yarı finalde yer alma hakkı elde etti.

MKE Ankaragücü, yarı finalde yarın oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor çeyrek finalde elendi

Türkiye Kupası'nı daha önce 9 kez kazanan Trabzonspor, kupaya bu sezon çeyrek finalde veda etti.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen bordo-mavililer, son şampiyon unvanını taşıdığı ligde lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde bulunuyor.

Sezonu kupayla tamamlamak isteyen bordo-mavililer, bu hedefine de çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne yenilerek veda etti.

MKE Ankaragücü'nden 11 maç sonra gelen galibiyet

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 11 maç sonra mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, son olarak 1 Mayıs 2010'da Ankara'da yendiği rakibiyle daha sonra bu maça kadar oynadığı 11 karşılaşmayı da kazanamamıştı.

Başkent ekibi, rakibini tam 13 yıl sonra mağlup edip yarı final biletini aldı.

"İkinci devre oyuncu değişiklikleriyle oyunu domine ettik ve kazandık"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta, kendilerine galibiyeti ikinci yarıdaki oyunun getirdiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, ilk yarı pres yapmakta zorlandıklarını ancak yaptıkları değişikliklerle ikinci yarı maçı çevirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ankaragücü büyük camia, bu camiaya yakışır oyunu oturtmaya çalışıyoruz. İkinci devre oyuncu değişiklikleriyle oyunu domine ettik ve kazandık. En büyük transfer antrenmandır. Oyuncular bana inanırsa ben hepsini bambaşka yerlere taşırım. Bu iş için çok fazla mesai sarf ediyorum, eğitimler aldım. En büyük amacım oyuncuyu da geliştirmek. Ligde tehlikeli bir durumdayız. Eğer buradan çıkarsak, ki çıkacağız, ilerleyen haftalarda bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz."

Tribündeki atmosferi de öven Kafkas, "Bu tribünleri en iyi bilenlerdenim. Ben Ankaralıyım, buranın minik takımında oynadık. 19 Mayıs Stadı'nda maç izledik, yan sahasında top oynadık. Burası büyük camia. Tekrar bambaşka yere götürmemiz gerekiyor. Ankaragücü tribünü çok önemlidir. Umarım beni severler, bu benim için çok önemli. Büyük takıma büyük taraftar takışır. Teşekkür ederiz hepsine." ifadelerini kullandı.

"Ankaragücü'nün hak ettiğini kupayı tekrar müzesine getirmeyi arzu ediyoruz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Türkiye Kupası'nı tekrar müzelerine götürmek istediklerini söyledi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Faruk Koca, şöyle konuştu:

"Ankaragücü'nün hak ettiğini kupayı tekrar müzesine getirmeyi arzu ediyoruz. Ankaragücü ile ilgili bir kanaat var, 'kupa beyi' diye. 23 yıl sonra yarı finale çıkmak gerçekten camia açısından çok önemli bir beklentiydi. Bu beklentiyi gerçekleştiren futbolculara ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Camianın böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı. Ligde istediğimiz düzeyde değiliz. Biz takıma güveniyoruz."

Kupayı daha önce 2 kez kazandıklarını hatırlatan Koca, "Geçen hafta da Başakşehir maçında penaltıyla birlikte üç net pozisyon kaçırdık. Başakşehir bir pozisyonla galip geldi. Bu futbolun kaderi ama her şey şans değil. Biraz yetenekle ve son vuruşla işi tamamlamak gerekiyor. Bugün beni mutlu eden en önemli şey iyi futbol. İkinci yarıda müthiş bir oyun ve bitirici vuruşlarla galip geldik. Trabzonspor’u mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Bizim buna daha çok ihtiyacımız vardı. Camianın morale, oyuncuların motivasyona ihtiyacı vardı." ifadelerini kullandı.

Ligde hafta sonu İstanbulspor'u yenerek yukarılara tırmanmak istediklerini dile getiren Faruk Koca, sezon sonu ilk 10'da olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Faruk Koca, sarı-lacivertli taraftarların desteğine de teşekkür ederek, "Taraftarı her zaman tebrik ediyoruz. Ankaragücü’nün özellikle taraftarı önemli bir aktör. Camiamızın ve taraftarımızın lig sonuna kadar takıma moral motivasyon vermesi gerekiyor. Eleştiriye açığız ama maçtan sonra bu eleştirileri yapmalarını rica ediyorum. 90 dakika oyuncuların moralini bozacak bir hareketin yapılması doğru değil. Oyuncuların ve teknik heyetin morale, desteğe ihtiyacı var. Bunu da taraftarlarımızdan bekliyoruz. İnşallah bundan sonra bugünkü gibi coşkulu taraftarlarımızla bütün maçlara çıkarız." şeklinde konuştu.