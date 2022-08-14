Antalya'da 3-3 beraberlik

Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.

3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1 21. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Ghezzal'ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan, kaleyi çapraz gören yerden çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2 30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou soldan ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu futbolcu Targhalline'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada topu başına geçen Ghezzal takımını 3 farklı öne geçirdi: 0-3 45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Beşiktaş ceza sahası yayı dışında Fernandes'in müdahalesi sonrası Targhalline yer kaldı. Faul sonrası topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3 Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 3-1 önde tamamladı. 80. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın arka direğe ortaladığı topa Efkan Bekiroğlu kafayla vurdu. Beşiktaş defansı topu kale dibinden uzaklaştırdı. 81. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Oğuz Aydın'ın sol kanttan ceza sahası köşe yakınında içeriye gönderdiği topa Saiss'in ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3. 87. dakikada sağ kanattan Alanyasporlu Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Erencan Yardımcı kafayla vurdu. Top yandan dışarı çıktı. 89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Fernandes'in ceza sahasında Zinedine'ye müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Candeias takımına beraberliği getirdi: 3-3 94. dakikada orta sahadan Efkan Bekiroğlu'nun gönderdiği ara pasta Erencan Yardımcı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada vuruşunda kaleci Ersan Destanoğlu gole izin vermedi. AA

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