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13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Antalyaspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

13 Haziran 2020, Cumartesi 22:00
Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İlk yarı

6. dakikada Ruiz'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında topu boşta bulan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Pozisyonu takip eden Amilton'un arka direğe ortaladığı topu Sinan Gümüş müsait pozisyonda kafayla ağlara gönderdi: 0-1

34. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

Mücadelenin ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Podolski soldan ceza sahasına girmek üzereyken meşin yuvarlağı sağa çıkardı. Sinan Gümüş'ün sert şutunda meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Fredy'nin şutunda top kaleci Ersin'de kaldı. 

50. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahasının sağından ortaladığı topla arka direkte buluşan N'Koudou'nun vuruşunda kaleciyi geçen topu Antalyaspor savunması çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

53. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ljajic'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutu kaleci Boffin'i geçti ancak Veysel Sarı topa çizgi üzerinde müdahale ederek pozisyonun gol olmasına izin vermedi.

55. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla buluşan Hutchinson çalımlarla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Boyd'un önüne bıraktı. Boyd'un vuruşunda Boffin topun kaleye gitmesini ayaklarıyla engelledi. 

68. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Elneny'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla sağ tarafta buluşan Lens çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Ljajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

79. dakikada N'Koudou soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza sahası dışından gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada Ljajic'in ortasına iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten dönerek yine Vida'ya geldi. Siyah-beyazlı futbolcu bir kez daha kafayla topa vurdu ancak bu sefer Boffin gole izin vermedi.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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