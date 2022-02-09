"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Antalyaspor çeyrek finale yükseldi

09 Şubat 2022, Çarşamba 22:00
Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

14. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Onur Ergün'ün şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

30. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha'nin şutunda topu kaleci Munir son anda çıkardı.

83. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un geliştirdiği atakta savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Wright'in şutunda top filelere gitti. 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

AA

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 90 infial halinde - Zamlar ve hayat pahalılığı toplumu bunalttı

    BİK'e tepki YENİ ASYA'ya destek

    Beyaz Saray: Amerikalıların Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısını yapıyoruz

    Makul seslere ihtiyaç var

    Demokrasi için birlikte fotoğraf vereceğiz

    Öğretmen adaylarında hayal kırıklığı

    Elektrik fiyatları inmeli

    Sağlıkçıların çağrıları kayıtsız kalmasın

    Denizlerimiz, plastik atıklarla boğuluyor

    3 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev kararı

    Çiftçi ekim yapamıyor

    Red var, isim yok

    Akaryakıt fiyatları bir yılda ikiye katlandı

    Son 24 saatte 266 kişi vefat etti

    DP Genel Başkanı Uysal: Demokrat Parti, marabasıyla satılık köy falan değil

    DSÖ, salgın için 23 milyar dolar istiyor

    Tunuslu hakimlerden grev kararı

    ABD'de son 24 saatte 3474 ölüm ve 200 bin vaka gözlemlendi

    Almanya, Rusya yaptırımlarını açıklamaktan vazgeçti

    'Sigara içenlerde koronavirüse bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “KHK’ları yazmayın, iktidarı övün!”
    Genel

    Yüzde 90 infial halinde - Zamlar ve hayat pahalılığı toplumu bunalttı
    Genel

    Öğretmen adaylarında hayal kırıklığı
    Genel

    Makul seslere ihtiyaç var
    Cevher İLHAN

    Seçim öncesi kargaşa ve kaos fitnesi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Üsküp, Kosova seyahati ve iki muallim ile mübahasesi
    Faruk ÇAKIR

    Keyfîliğe gerek yok!
    Ali Rıza AYDIN

    Geçti âh’ın zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ankara Barosu pasifleşemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.