Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. En son Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı. AA

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