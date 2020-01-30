Arda Turan ortada kaldı

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'İN DÖNÜŞÜNE OLUMLU BAKMAMASI ÜZERİNE ORTADA KALAN ARDA TURAN’IN YARIN AKŞAM SONA ERECEK 2. ARA TRANSFER ÖNCESİNDE KULÜP ARAYIŞLARI SÜRÜYOR.

Türk futbolunda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak’ta bitecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in transferine yeşil ışık yakması üzerine Medipol Başakşehir’le olan sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki eski milli futbolcu Arda Turan’ın sarı kırmızılı kulübe transferinin gerçekleşmemesi üzerine ortada kaldığı ve kendisine kulüp aradığı ifade edildi Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcu Arda Turan, eski kulübü Galatasaray’ın başkanı ve yönetim kurulunun kendisiyle ilgili olumsuz kararını saygıyla karşıladığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulübe hiç yanlış yapmadığını belirterek, “Galatasaray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı-kırmızı olunca da hayatım boyunca hiçbir talebim, bir şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid’e de Barcelona’ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim, bununla da iftihar ettim. Evet yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim ama sevindiğim tek bir şey var, ben Galatasaray Spor Kulübüne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum ve hep öyle kalacak.” ifadelerini kullandı.Bilindiği gibi Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geride kalan günlerde düzenlediği basın toplantısında, Arda Turan’ın transfer gündemlerinde olmadığını belirterek, “Aynı şeyin temcit pilavı gibi sürekli gündeme gelmesinden hem camia hem de yönetim olarak müthiş rahatsızız.” ifadesini kullanmıştı.