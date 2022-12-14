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14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Arjantin finalde

14 Aralık 2022, Çarşamba 01:29
2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Arjantin, final biletini alan ilk takım oldu.

Arjantin, 18 Aralık Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Fransa-Fas maçının galibiyle yine Lusail Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

İki takımın da temkinli bir futbol ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk 20 dakikasında Hırvatistan rakibine göre daha fazla topa sahip oldu ancak bu bölümde kaleyi bulan şut çıkmadı.

88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran Arjantinli taraftarların "La Scaloneta" şarkısıyla takımlarına coşkulu destek verdiği mücadelede, Fernandez maçın ilk tehlikeli şutunu kaleye gönderdi. Bu futbolcunun 25. dakikada ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Livakovic, gole izin vermedi.

32. dakikada topla savunmanın arkasına sarkan Alvarez, ceza alanına girer girmez kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada topun başına geçen Lionel Messi, kaleci Livakovic'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Hırvatistan Milli Takımı Antrenörü Mario Mandzukic, hakeme itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

39. dakikada Arjantin farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı alanından hızlı çıkan Alvarez, ceza alanında önce Juranovic, ardından Sosa'yı geçerek karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

42. dakikada sol taraftan korner atışını kullanan Messi'nin ceza alanına gönderdiği topa Mac Allister kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in son anda yaptığı müdahaleyle bir kez daha kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada sol taraftan ceza alanına verkaçla giren Messi'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Livakovic, topu uzaklaştırdı.

69. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren ve son çizgiye kadar inen Messi'nin çıkardığı topu tamamlayan Alvarez, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

Kalan bölümde oyunu kontrol eden Arjantin, sahadan 3-0 galip ayrılarak tarihinde 6. kez finale çıktı.

AA

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