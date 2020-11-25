Arjantinli efsane futbolcu Maradona öldü

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında öldüğü bildirildi.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı.

Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadesine yer verildi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu olmuştu.

Maradona'nın ölümünün ardından taziye mesajları

Dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölmesinin ardından futbol ve siyaset çevreleri taziye mesajları yayımlıyor.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sosyal medya hesabından Maradona'nın dünya kupasını kaldırdığı fotoğrafını paylaşarak, "Ne kadar üzücü bir haber. Ben bugün sevgili arkadaşımı kaybettim ve dünya bir efsaneyi kaybetti. Söylenecek çok şey var. Ailesine taziyelerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fernandez'in, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan edeceği ve Cuma gününe kadar olan programlarını iptal ettiği belirtildi.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de Twitter mesajında, "Dünyadaki bütün taraftarlar, özellikle de Arjantinliler için çok üzücü bir gün. Diego'nun bize yaşattığı muhteşem mutluluklar silinmeyecek." ifadesini kullandı.