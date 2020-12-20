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21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Avcı çifte maaş mı alıyor?

20 Aralık 2020, Pazar 17:00
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ, GÖREVİNE SON VERİLEN ESKİ TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI İLE 12 MİLYON LİRALIK VE 3 YILLIK OLMAK ÜZERE 36 MİLYON LİRALIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI BELİRTTİ. ÇEBİ, “AVCI’NIN TRABZONSPOR'DA HOCALIK YAPARKEN, BEŞİKTAŞ'TAN MAAŞ ALMASINI SÜRDÜRMESİNİ ONUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”DEDİ.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs sürecinde kulüplere yeterli desteği sağlamadığını söyledi.Çebi, çevrim içi yapılan divan kurulu toplantısında,  Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşunu da eleştirdi.

Çebi, federasyonun pandemi sürecinde kulüplere sağladığı bir şey olmadığını belirterek, "İhtiyacımız olduğu bu dönemde TFF'nin yanımızda olması gerekirdi, zerre kadar yanımızda olmamışlardır. UEFA, FIFA nezdinde yaptığımız girişimler, oradan haksız fesihle giden futbolcularımızın yarattığı duruma UEFA ve FIFA'nın kayıtsız kalması, hatta futbolcudan yana tavır alması karşısında TFF'nin girişimleri olmalıydı, maalesef bu girişimler olmamıştır, olmuşsa sönük kalmıştır. Türk futbolu için bir zayiat söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu. Futbol takımının eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile 12 milyon liralık ve 3 yıllık olmak üzere toplam 36 milyon liralık sözleşme imzalandığına dikkati çeken Çebi, şu görüşleri paylaştı: "Kendisiyle görüşeceğiz. Dava açtı, uzlaşı içinde olacağımızı ümit ediyorum. Kendisinden agresif tavır görmediğim için teşekkür ediyorum. Trabzonspor'da hocalık yaparken Beşiktaş'tan maaş almayı onun takdirine bırakacağız. Orada 5-6 milyon liraya hocalık yapıyorsunuz. Burada 12 milyonluk kontratınız var. Hocamızın hak ettiği bir şey varsa verelim ama yakışan bir şey olsun." Başkan Çebi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin faydalı olduğunu ama maçları yöneten hakemleri hataya sürüklediğini söyledi. Çebi, "VAR faydalı. Doğru kullanmak arzusuyla yapıyorsanız Türk futboluna adalet getireceğinden, az hata getireceğinden şüphem yok. Hakemlerimizin hata yapmadığı yerde VAR'ın çağırıp ona hata yaptırdığı yerde soru işaretiyle kafamız meşgul. TFF'den ve Merkez Hakem Kurulundan ricam VAR'a yakışır, ihtiyaç nedenlerine uygun yönetilmesini sağlamalarıdır. VAR işe yarasın diye oraya konuldu. Maçı doğru yöneten hakeme hatalı kararlar verdiren VAR'a 'hayır' diyoruz."şeklinde konuştu.

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