Avrupa'da tur gecesi: Temsilcilerimizde hedef mutlak galibiyet

UEFA’DA 3 TEMSİLCİMİZ BUGÜN TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK. GALATASARAY VE TRABZONSPOR’UN GALİP GELMESİ ŞART. İLK MAÇINDA RAKİBİNİ YENEN SİVASSPOR’A İSE BERABERLİK YETİYOR.

Galatasaray'ın yenmesi şart

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak. Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan naklen yayımlanacak. İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

Trabzon’a galibiyet lazım

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda bugün deplasmanda Molde ile karşılaşacak olan Trabzonspor turu geçmek için sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Macar hakem Adam Farkas’n yöneteceği karşılaşma bugün saat 19.00'da Molde Aker Stadyumu'nda oynanacak. Trabzon’da oynanan ilk maçta taraflar 3-3 berabere kalmıştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşma olacağını belirterek, "Ancak alamayacağımız bir maç değil. İnşallah turu atlayarak memlekete döneriz" dedi.Takımın hemen hemen hazır olduğuna işaret eden Ağaoğlu, "Molde'nin tek avantajı 19'uncu resmi maçlarına çıkmaları olacak ama her alanda onlardan daha güçlüyüz" dedi.

Sivasspor avantajlı

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 21.00'de başlayacak mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos, görev yapacak. Avrupa kupalarında daha önce 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.Söz konusu mücadelelerde 19 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 30 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi.