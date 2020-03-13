Avrupa'dan peş peşe iptal ve erteleme kararları

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi, Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar askıya alındı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, virüsün Avrupa'daki yayılma hızı göz önüne alınarak, son 16 turu rövanşlarında 17-18 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart'ta yapılacak Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım konumundaki Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 mağlup ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile gelecek haftaki rövanş mücadelesi de ertelenen maçlar arasında yer aldı.

Öte yandan, gelecek haftaki UEFA Gençlik Ligi maçlarının yanı sıra, 20 Mart'ta düzenlenmesi gereken UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi de ileri bir tarihe ertelendi.

Maçların oynanacağı tarih daha sonra belirlenecek.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) geleceğine ilişkin karar almak amacıyla üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı.

Fransa ligleri askıya alındı

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar da salgın nedeniyle askıya alındı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), ülkede yayılan ve 61 kişinin ölmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle aldığı tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçların bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

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Almanya'dan erteleme kararı

Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında 13-16 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarını erteleme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra Başkanlık Kurulunun planlandığı gibi 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesi yönündeki önerinin devam ettiği kaydedildi.