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26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Avrupa grup kuraları yarın İstanbul'da çekilecek

26 Ağustos 2021, Perşembe 12:34
Rakiplerini elemeleri halinde UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor gruplarda Türkiye'yi temsil edecek.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.

Play-off turu ilk maçlarında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi 1-0 yenen Fenerbahçe ve Danimarka ekibi Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakiplerini elemeleri halinde Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, elenmeleri durumunda da Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off'larda Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor ve İtalya ekibi Roma'ya aynı skorla kaybeden Trabzonspor, tur atlamaları durumunda gruplara kalacak.

Turnuva formatları

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

AA

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