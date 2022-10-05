Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak

Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları, yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 22.00'de konuk edecek. H Grubu'ndaki Trabzonspor ise deplasmanda TSİ 19.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak. Üçüncü hafta grup maçlarının programı (TSİ) şöyle: Yarın: 19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya) 19.45 Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya) 19.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere) 19.45 Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda) 19.45 HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan) 19.45 Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya) 19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan) 19.45 Monaco (Fransa)-Trabzonspor 22.00 Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda) 22.00 Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç) 22.00 Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna) 22.00 Fenerbahçe-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) 22.00 Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya) 22.00 Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika) 22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan) 22.00 Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa) AA

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.