Avrupa’nın ünlü kulüpleri Ramazan ayını unutmadı

İngiltere'nin Liverpool ve Chelsea, İtalya’nın Milan, Juventus, Inter ve Roma ile Almanya’nın Bayern Münih kulüpleri bir mesaj yayınlayarak, "Bu kutsal ayda oruç tutmaya hazırlanan herkesin Ramazanı mübarek olsun" temennisinde bulundu.

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan ayını kutladı. İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkese mübarek bir Ramazan diliyoruz." mesajını paylaşırken, Chelsea'nin açıklamasında, "Bu kutsal ayda oruç tutmaya hazırlanan herkesin Ramazanı mübarek olsun." ifadesi kullanıldı. İtalya'nın Milan Kulübü, mübarek bir Ramazan dileyerek, "Siz ve sevdikleriniz için bereketli ve huzurlu bir ay olsun." açıklamasını yaparken, Juventus, Inter ve Roma da Ramazanı kutlayan mesajlar paylaştı. Almanya temsilcisi Bayern Münih'in mesajında, "Sizlere mübarek bir Ramazan diliyoruz." denildi. FIFA'nın açıklamasında ise "Dünyadaki bütün Müslüman taraftarların Ramazan ayı mübarek olsun." ifadesi kullanıldı. *** MESUT ÖZİL’DEN MESAJ: HOŞGELDİN RAMAZAN İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Müslümanların ramazan ayını kutladı. Mesut Özil, paylaştığı mesajda, "Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoş geldin Ramazan." ifadelerini kullandı.

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