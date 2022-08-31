Avrupa Şampiyonası başlıyor

Gürcistan, Almanya, İtalya ve Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022), yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Bu yıl 41. kez gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde 6 karşılaşma yapılacak. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, B Grubu karşılaşmaları Almanya'nın Köln kentinde, C Grubu mücadeleleri İtalya'nın Milano şehrinde, D Grubu maçları da Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak. Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek. Gruplar Türkiye'nin A Grubu'nda İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan ile mücadele edeceği şampiyonada gruplar şöyle: A Grubu: Türkiye, İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika, Bulgaristan B Grubu: Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek, Fransa C Grubu: Yunanistan, Estonya, Ukrayna, Büyük Britanya, İtalya, Hırvatistan D Grubu: Hollanda, Finlandiya, Polonya, Çekya, İsrail, Sırbistan İlk maçlar Avrupa Şampiyonası'nda A ve B gruplarında ilk maçlar yarın, C ve D gruplarında ise 2 Eylül Cuma günü oynanacak. Tarihinde 25. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Türkiye A Milli Basketbol Takımı, organizasyondaki ilk maçını yarın TSİ 17.15'te Karadağ ile yapacak. EuroBasket 2022'de ilk maçların programı (TSİ) şöyle: Yarın: A Grubu (Tiflis): 14.30 İspanya-Bulgaristan 17.15 Türkiye-Karadağ 20.00 Belçika-Gürcistan B Grubu (Köln): 15.30 Bosna Hersek-Macaristan 18.15 Slovenya-Litvanya 21.30 Fransa-Almanya 2 Eylül Cuma: C Grubu (Milano): 15.15 Ukrayna-Büyük Britanya 18.00 Hırvatistan-Yunanistan 22.00 İtalya-Estonya D Grubu (Prag): 15.00 İsrail-Finlandiya 18.30 Polonya-Çekya 22.00 Sırbistan-Hollanda Turnuva formatı Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle son 16 turunda karşılaşacak. Şampiyonada daha sonra oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından madalyalar sahibini bulacak. AA

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