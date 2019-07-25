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Bakü'de 6 madalya daha

25 Temmuz 2019, Perşembe
Türkiye, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününü, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Türk sporcular, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF) dördüncü gününde 2'si altın, 6 madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un dördüncü günü tamamlandı.

Milli judocu Berat Bahadır erkekler 55 kilo finalinde Belçikalı R. Demets'i altın skorda mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bir diğer milli judocu Merve Azak da kızlar 44 kilo finalinde Bulgar rakibi Anastasia Balaban'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kızlar 40 kilo kategorisinde yarışan milli judocu Müberra Güneş, finalde Romen rakibi Giorgia-Barbara Haglianu'ya altın skorda kaybetti ve gümüş madalya elde etti.

Milli yüzücü Berke Saka, 200 metre bireysel karışık stil finalinde 2:03.25 derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya ile yetindi.

Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Yiğit Aslan ve Bora Gülşen'den oluşan erkekler 4x100 metre serbest stil takımı ise 3:28.09 dereceyle bronz madalya kazandı.

Milli atlet Özlem Becerek kızlar disk atma finalinde 53.43 metre derecesiyle bronz madalya kazanan bir diğer Türk sporcu oldu.

Türkiye, dördüncü gün sonunda madalya sayısını 15'e (6 altın, 4 gümüş, 5 bronz) çıkardı.

15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'den gelen başarı haberleri bizleri sevindiriyor. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde önümüzdeki günlerde mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

AA

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