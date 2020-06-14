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14 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Barcelona hızlı döndü

14 Haziran 2020, Pazar 10:00
La Liga'nın 28. haftasında Barcelona deplasmanda Mallorca'yı 4-0 yendi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 aylık aradan sonra başlayan İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, ligin alt sıralarındaki Mallorca ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Barcelona, 2. dakikada Arturo Vidal ve 37. dakikada Martin Braitwaite'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının 79. dakikasında Jordi Alba, uzatmaların oynandığı 93. dakikada da Lionel Messi ile farkı artıran Katalan ekibi sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Liderliğini koruyan Barcelona puanını 61'e çıkardı.

Mallorca ise 25 puanla 18. sırada kaldı.

Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (56), pazar akşamı sahasında Eibar'a karşı oynayacak.

Tribündeki bir taraftar sahaya girdi

Diğer yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında La Liga'da maçlar seyircisiz oynanırken, yedek futbolcular eldiven takarak ve maske kullanarak tribünde oturdu.

Ancak salgınla ilgili alınan tüm önlemlere rağmen karşılaşmanın 54. dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı.

Kısa bir süre duran maç, sahaya giren kişinin güvenlik görevlileri tarafından çıkartılmasıyla yeniden başladı.

AA

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