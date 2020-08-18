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19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Barcelona, Ronald Koeman ile anlaşmak üzere

18 Ağustos 2020, Salı 23:03
İspanyol kulübü Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

İspanyol kulübü Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün televizyon kanalı Barça TV'ye yaptığı açıklamada, görevine son verilen Quique Setien'in yerine geçeceği iddia edilen Koeman hakkında, "Bir terslik yaşanmazsa Koeman yeni sezonda teknik direktörümüz olacak. Nasıl düşündüğünü ve felsefesini zaten biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp gelirinin yeni tip koronavirüs salgını yüzünden yaklaşık 200 milyon avro azaldığı bilgisini veren Bartomeu, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı söylentilerine ilişkin ise, "Messi kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor. 2021'e kadar sözleşmesi var. Hem Messi hem de babasıyla sık sık konuşuruz. Koeman da Messi'nin yeni projemiz açısından kilit oyuncu olduğunu düşünüyor." yorumunu yaptı.

2014'ten bu yana başkanlık koltuğunda oturan Bartomeu, takımda köklü bir değişim olacağını belirterek, "Bu jenerasyona bir sezon daha fırsat vermek benim fikrimdi. Belki de değişimi daha erken başlatmak gerekiyordu." itirafında bulundu.

AA

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