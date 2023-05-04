Başakşehir, avantajı elde etti

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı elde etti.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

30. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Caner Erkin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Aleksic'in önüne gönderdi. Aleksic'in gelişine sert şutunda, kaleci Bahadır soluna uzanıp topu kontrol etti.

31. dakikada gelişen Başakşehir atağında Caner Erkin, ters kanattaki Januzaj'a pasını gönderdi. Topu kontrol edip açısını düzelten Januzaj, ceza sahasına girmeden sert vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

77. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kazandı. Caner Erkin'in ön direğe gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Aynı dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Savunmadan Mujakic'in savunma arkasına attığı uzun topa Sowe hareketlendi, kaleci Muhammed kalesini zamanında terk edip Sowe'un hemen önünde topu ayağıyla uzaklaştırdı.

83. dakikada Başakşehir etkili geldi. Ankaragücü'nün kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu kapan Figueiredo, Ankaragücü ceza sahası önüne kadar yaklaştı. Açısını düzelten Figueiredo'nun sert şutunda kaleciBahadır soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'ün yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarının son dakikalarında 10 kişi kalan ve ikinci yarıda bir kişi eksik mücadele eden Medipol Başakşehir, 90+5. dakikada Figueiredo'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak. Turu geçen ekip finalde, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Başakşehir 10 kişi kaldı

Medipol Başakşehir'in Cezayirli savunma oyuncusu Ahmed Touba, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü. Ankaragücü atağında topu kontrol edemeyen Ahmed Touba, Milson ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü. Hakem Zorbay Küçük önce Ahmed'e sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip Ahmed Touba'ya kırmızı kartını gösterdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Ahmed Touba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İstanbul ekibi, ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

Patryk Szysz sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

Stefan Kuntz tribünde maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmayı tribünde izledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da karşılaşmayı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte takip etti.

"Çok çok önemli galibiyet ve avantajla ikinci maça gideceğiz"

Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, uzatma dakikalarında buldukları golle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Çok önemli bir maçtı, çok değerli bir kupa için mücadele ediyoruz. Tur atlayınca ve finalde de kazanınca Avrupa kupası yolu açılıyor. Bu değeri gördük, iki takım da çok kazanmak istedi. Maça çok iyi başladık. Üçüncü dakikada attığımız gol ofsayttan verilmedi, İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Ahmet hatası sonucunda kırmızı kart gördü, ikinci yarı 10 kişi oynadık. İkinci devre 4-4-1 taktiksel düzeninde mücadele ettik. Giren oyuncularımızın katkısı ve kontraataklarla pozisyonlara girdik. Güzel bir golle maçı kazandık. Çok çok önemli galibiyet ve avantajla ikinci maça gideceğiz. Daha turu atlamadık, ona göre hazırlanmamız gerek. Maçı avantajlı bitirmek çok önemliydi. Sonuçta bu maçta istediğimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, "Okaka uzun süre sonra bugün yedekler arasında yer aldı. Okaka'yı Galatasaray maçında sahada görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Bir haftadır takımla çalışıyor, idmanlara düzenli katılıyor. Okaka, gelecek maçlarda bir opsiyon olarak elimizde olacak." yanıtını verdi.

"Ankara’da taraftarımızla birlikte bu turu geçeceğimize inanıyorum"

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, yenilgiye rağmen finale kalacaklarına inandığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tolunay Kafkas, "Aldığımız sonuç bizi tatmin etmedi, 11’e 11 devam etsek daha iyiydi. Yaptığım değişiklikler bize istediğimiz sonucu getirmedi. Giren oyuncular olumlu etki etmediği gibi başka türlü sıkıntılara da sebep oldu. Rakibin set oyununu bir türlü çözemedik, geriye ve yana oynadık. 1-0 telafi edilmeyecek bir sonuç değil, Ankara’da taraftarımızla birlikte bu turu geçeceğimize inanıyorum. İkinci yarıdan ders almak gerek. Bir an önce Trabzonspor maçına odaklanıp ligdeki konumumuzu sağlamlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle 3-4-1-2 dizilişine geçtiklerini aktaran Kafkas, şöyle konuştu:

"Çift santrfora döndük. 10 kişi kalan takıma karşı her şeyi denedik ama çok pozisyona giremedik. Hamleler istediğim verimi vermedi. Geçiş hücumunu yemememiz gerekiyordu. Orada bireysel hatalar da var, bunlar olabiliyor. Üstüne koyarak giden bir takımdık, ligde çok ara oluyor. Bu takımların ritmini bozuyor, bu maçta ben de bizde bunu gördüm. Umarım bu geçicidir, bunun tedbirini almamız gerekiyor. Lige asılacağız. Rakip 10 kişi, geçişten gol yedik ama bu tur atlanmayacak bir durum değil. Biz bu turu atlarız. Sistem değişikliği bize yaramıyor, bunu anladım. Takımın bir şablonu var o şablonda devam etmek gerek. Ben buradan bunu çıkardım."